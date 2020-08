Kjell Raymond (40) gjorde generaltabbe på jobb: – Herregud, hva har jeg gjort?

«Når kjøpmann Kjell Raymond på Bunnpris Amfi Alta skal gjøre noe, da gjør han det skikkelig. Nå har han altså, ved en feiltakelse, klart å bestille inn 5000 pakker med pølser fra Gilde. 5000 pakker!!!! For å bevare både ekteskapet og stoltheta, trenger han HJELP».

Det skriver Amfi Alta på sin Facebook-side under tittelen «Pølsevev på Bunnpris».

Ved et uhell klarte Kjell Raymond Nygård (40) nylig å bestille flere tusen pølser mer enn det som var planlagt, og nå må pølsene på billigsalg.

Det var iFinnmark.no som først omtalte saken.

Redde mannen og maten

Nygård sier til TV 2 at kundene nå bare kaller ham «Pølsekongen» og at flere titalls av dem har sunget Leif Justers «Pølsevev» for ham.

Årsaken til at lageret hans er fullt av pølser, er at han trykket feil da han for noen uker siden skulle bestille varer til tikronedersmarkedet sitt.

– Vi ser litt på gamle statistikker, og tar en vurdering. Jeg trykket inn det jeg trodde vi skulle selge og sendte av gårde. Det kan man jo si var veldig dumt, sier han.

Først da kartong etter kartong med pølser begynte å renne inn på lageret hans, skjønte han at noe var galt.

– Det jeg ikke visste da jeg bestilte pølsene er at innholdet i kartongene har endret seg. Før var det mellom åtte og ti pakker per kartong, men nå er det 30. Herregud, hva har jeg gjort?

Han sier at det var like greit at det var han som gjorde generaltabben.

PØLSEKONGEN: Kjell Raymond Nygård. Foto: Privat

– Det var bra at det var jeg som gjorde tabben. Da har jeg bare meg selv å være streng med, og ikke noen av mine ansatte, sier han og ler.

– Bare meg selv å takke

Først trodde han at han hadde fått 5000 pølser, men det skulle vise seg å være enda mer.

– Det nøyaktige er 7306 pølsepakninger. Det var ganske ekstremt, sier Nygård til TV 2.

Til tross for at lageret nå er fullt av pølser og han nå må selge dem fem kroner pakningen for å bli kvitt dem før de går ut på datoen, tar han det hele med godt humør.

Allting har en ende, men en pølse har to, og Nygård sier at all oppmerksomheten rundt pølsetabben har gjort en fortvilet situasjon til ren og skjær glede.

– Folk kommer hit i hopetall for å kjøpe pølser nå, og kjøper gjerne en kartong hver. Dette ligner jo på grensehandel! Vi taper penger på dette, men det er utrolig morsomt, sier han.