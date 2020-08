– Føler myndighetene håner oss hytteeiere

Norske eiere av fritidsboliger i Sverige fortviler fordi myndighetene ikke gjør unntak fra karantenebestemmelsen, slik at de kan dra på hytta i nabolandet.

Hytteeierne mener karantenekravet strider mot EØS-retten. De varsler nå søksmål og erstatningskrav hvis reglene ikke endres.

Jostein Halle (64), som eier fritidsbolig i Värmland, er en av dem som varsler at det kan bli aktuelt å reise søksmål mot staten.

Tryggere på hytta

– Jeg, som bor på Fjellhamar i Lørenskog, føler meg tryggere og en mindre smitterisiko for både meg selv og andre når jeg er i fritidsboligen min i Värmland, enn på Fjellhamar, sier Halle til TV 2.

Han viser til at Folkehelseinstituttet (FHI) tidligere har uttalt at et karanteneunntak for hytteeiere i Sverige ville gitt «en viss, men liten økning i risiko». Halle skjønner derfor ikke hvorfor ikke myndighetene kan gjøre et unntak fra karantenebestemmelsen.

– Vi er nå nærmere 8000 mennesker i Facebook-gruppa «For oss med fritidsbolig i Sverige». Jeg og en rekke av disse medlemmene har siden mai forsøkt å få et tydelig svar fra myndighetene og FHI om vi kan få et unntak fra karantenebestemmelsene. Men vi blir verken hørt eller får svar, sier 64-åringen oppgitt.

– Et hån

Unntaket som sier at det er lov å oppsøke fritidseiendommer i Sverige for nødvendig vedlikehold, ble innført i mars. Det slår fast at det ikke er lov å overnatte eller oppsøke butikk.

Under en pressekonferanse uttalte helseminister Bent Høie (H) nylig at risikoen for å bli smittet i køen på Systembolaget ikke er verdt prisen.

– Du risikerer å bli smittet og du risikerer å smitte andre, sa Høie da.

Disse uttalelsene følte Jostein Halle som et hån mot ham og andre med fritidsbolig i Sverige.

– Vi handler stort sett alltid på den norske siden av grensa når vi er på fritidsboligen, dette gjelder også når vi ikke står oppe i en pandemi. Og vi holder oss langt unna andre personer. Vi, som mange andre, har denne fritidsboligen som rekreasjonssted, noe som er blitt fratatt oss i snart et halvt år nå. Og dette er jo ikke akkurat noe som er over i morgen, sier Halle.

– Trist

– Hva er forskjellen på dere og de som eier fritidsbolig i Spania? Hvorfor skal dere få unntak fra karantenebestemmelsen og ikke dem?

– Vi kan reise til hytta vår uten å stanse noe sted. Dersom man skal til fritidsboligen sin i Spania, er man nødt til å sitte tett på et fly eller gjøre stopp på veien, noe som kan føre til økt smitte. Jeg synes det er en stor forskjell, sier Halle.

Han syns det er trist at de nå må gå til et slikt skritt hvor de vurderer anmeldelse av staten.

– Men vi er jo nødt til å foreta oss noe når vi ikke får svar fra myndighetene, sier 64-åringen.

Strider mot EØS-retten

Det er advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig som tirsdag sendte brev til Helse- og omsorgsdepartementet på vegne av hytteeiere, med varsel om søksmål og erstatningskrav.

Advokatene mener det strider mot EØS-retten at hytteeiere i Sverige – og Norden for øvrig – må i karantene hvis de har overnattet på hytta dersom den ligger i en rød sone.

Hytteeiere har siden i vår kunnet besøke hyttene på dagtid for å utføre strengt nødvendig vedlikehold uten å måtte gå i karantene.

Dette er imidlertid ikke nok, mener advokatfirmaet, og varsler søksmål og erstatningskrav på vegne av en stor gruppe klienter dersom forskriften ikke endres.

Krever karantenefritak

Advokatfirmaet krever at hytteeierne får overnatte på hyttene sine uten å måtte gå i karantene ved hjemreise, eventuelt under strenge regler.

De mener det kan gjennomføres på en smittemessig trygg måte ved at man tar med mat fra Norge og unngår kontakt med svensker.

– Det bør innføres et generelt unntak fra karantenereglene for personer med eiendom i Sverige, alternativt i Norden. Subsidiært bør unntaket innføres med enkelte restriksjoner, eksempelvis unngåelse av nærkontakt med personer utenfor husstanden, skriver advokatfirmaet i brevet som er undertegnet Lina K. Smorr, som er advokat med skatterett og selskapsrett som fagfelt.

Advokatene mener dagens regelverk strider mot to av EØS-lovens fire friheter, fri bevegelse av personer og kapital. De mener mulighetene til å innføre regler som strider med disse frihetene ikke er innfridd, ettersom det da kreves at reglene ikke «skader» mer enn de nytter.

Søksmål

Advokatene varsler et mulig søksmål dersom reglene ikke endres. Det vil da anføres både brudd på EØS-avtalen og brudd på smittevernloven, som også krever at tiltakene som innføres ikke kan være uforholdsmessige.

– Det varsles om at det kan bli aktuelt å fremsette krav om erstatning for økonomisk tap, samt oppreisning på vegne av en større gruppe berørte. Brudd på grunnleggende rettigheter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen kan også bli vurdert, skriver advokatene.

– Ikke forbudt å reise

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet sier departementet nylig har mottatt brevet fra advokatfirmaet, og at det vil bli besvart på «vanlig måte»

Samtidig understreker hun at alle utenlandsreiser er forbundet med smitterisiko.

– Det er ikke forbudt for personer som eier hytte i Sverige å dra dit, men oppfordringen om å unngå unødvendige utenlandsreiser gjelder også for dem som eier hytte i Sverige og andre land i Europa. Dersom de drar, må de som alle andre i karantene når de kommer fra et område med forhøyet smitte. Dette for å unngå smitteimport, sier hun.

– Det som er viktig nå er at alle bidrar slik at vi unngår økt smitte, og at vi på sikt kan gjenåpne samfunnet igjen. Da kan nordmenn med hytte i Sverige eller i andre land i Europa, igjen dra dit uten å måtte gå i karantene.