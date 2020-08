Sorento er navnet på Kia sitt flaggskip i SUV-segmentet. En stor og romslig bil – med firehjulsdrift og mulighet for syv seter.

Lenge var det kun diesel eller bensinmotorer som gjaldt her, så kom den som hybrid. Men snart er det duket for en enda mer Norges-vennlig utgave - nemlig Sorento Plug-in Hybrid. Det betyr ladbar hybrid - og ingen avgifter.

Nykommeren kombinerer en turbo bensinmotor med en batteripakke og elektrisk motor, og kortere kjøreturer kan som vanlig gjøres helt uten utslipp.

Fortsatt syv seter

Den nye plattformen og størrelsen på bilen gir god plass til passasjerer og bagasje. Selv med elmotor og batteripakken, får den mulighet for tre seterader og syv seter.

Det er mulig fordi den nye plattformen gjør at batteripakken kan plasseres under gulvet i kupéen, slik at plass for passasjerer og bagasje utnyttes best mulig.

Sorento Plug-in Hybrid er også en av bilene med størst bagasjekapasitet i sin klasse. Sjuseteren har 809 liter til rådighet med to seterader. Med syv seter i bruk, er bagasjerommet på 175 liter.

– Det blir en av de mest romslige og fleksible ladbare SUVene, og vi ser frem til å lansere den i tidlig neste år, sier Irene Solstad, som er sjef for Kia i Bertel O. Steen.

Det utvendige designet skiller seg veldig lite fra de andre Sorento-utgavene. Kun et emblem og en ladeluke avslører at dette er en ladbar hybrid.

Høye ytelser, lave utslipp

Den ladbare Sorentoen har ikke bare lave utslipp, men også høye ytelser. En 1,6 liters turbobensinmotor med 180 hk og et dreiemoment 265 Nm er paret med et batteri på 13,8 kWt – og en elektrisk motor på 66,9 kW.

Kombinert ytelse er 265 hk og et dreiemoment på 350 Nm. Kraften sendes til alle fire hjul via en sekstrinns automatgirkasse.

Elektrisk rekkevidde og CO2-utslipp er ikke typegodkjent og bekreftes nærmere lansering.

Innovasjoner

Kia har for første gang i en ladbar hybrid uavhengig og dedikert vannavkjøling til høyspentbatteriet. Dette optimaliserer temperaturstyring, varmesirkulering og effektiviteten til høyspentbatteriet.

Den 69,9 kW elektriske motoren er forbedret med en ny tostegs lamineringsprosess av rotor, som reduserer lyd og vibrasjoner fra el-motoren.

Digitale instrumenter

Designmessig skiller den ladbare Sorentoen seg fra de andre kun med "eco plug-in"-emblem og ladeluke.

I interiøret er også det meste uendret, bortsett fra det digitale instrumentpanelet på 12,3''. Det er redesigned med ny grafikk for å gi fører god oversikt over drivlinjen som batteristatus og energioverføring.

Infotainmentskjermen på 10,25'' har ny funksjonalitet slik at man enkelt kan lokalisere ladepunkter underveis.

Starter salget i 2021

Kias såkalte UVO Connect telematics system gir informasjon i sanntid om trafikk, vær, parkeringsmuligheter og nærliggende ladepunkter. Man kan også sende ruteplanlegging til bilen før reisen starter.

Infotainmentsystemet gir full sømløs tilkobling med Apple CarPlay og Android Auto. Et kraftig surroundsystem fra Bose, med 12 høyttalere, er også tilgjengelig.

Stemningsbelysning med valgmuligheter på 64 farger, er også på plass.

Sorento produseres på Kias fabrikk i Hwasung, Korea, og salget av den ladbare hybriden starter i Europa tidlig neste år. Alle Kia solgt i Europa har 7-år / 150.000 kilometer nybilgaranti.

Enn så lenge er det ikke avklart noe om pris.

