Mener Skal vi danse-kritikken var selvironi og sarkasme

GOD KVELD NORGE (TV 2): I en ny video på Instagram forteller Jørgine Massa Vasstrand at hun kalte Skal vi danse et drittprogram for å gjøre narr av seg selv.

Treningsblogger Jørgine Massa Vasstrand (31), også kjent som «Funkygine», delte en Snapchat historie mandag kveld der hun forteller at hun hater Skal vi danse.

Ett døgn etterpå har hun nå publisert en ny video på Instagram der hun forteller at det hele var ment som selvironi og sarkasme.

– Jeg gjør mest narr av meg selv og sier at det er gøy å si slike ting man tenker høyt, selv om man ikke burde og selv om man blir upopulær og noen misforstår det. Det var jo det morsomme med storyen, sier hun i den nye videoen.

– Ingen kritikk

«Funkygine» mener hennes første video, og hennes utsagn om Skal vi danse, har blitt blåst opp til noe det ikke er.

– Jeg sier at jeg hater Skal vi danse fordi jeg tapte. Jeg er en sykt bitter og umoden person når det gjelder slike ting, forklarer Massa Vasstrand.

31-åringen kom på andreplass i fjorårets sesong av Skal vi danse, og la ikke skjul på at hun var skuffet over plasseringen sin. Det var tidligere svømmer Aleksander Hetland som gikk av med seieren.

Videre i Instagram-videoene forteller «Funkygine» at hun ikke burde si høyt at hun var bitter og hatet Skal vi danse, men at det er slik hun kjenner på det innerst inne.

– Det er ingen kritikk av andre enn at jeg gjør narr av meg selv, forklarer influenseren.

Ikke rettet mot produksjonen

Massa Vasstrand forteller i videoene på Instagram at dersom man ikke har sett Snapchat-historien hun la ut, kan det virke som utsagnene var rettet mot produksjonen, deltakerne og proffdanserne. Det var ikke hennes intensjon.

Hun poengterer at den humoristiske tonen hun hadde ikke blir gjenspeilt når man skriver ut de muntlige sitatene.

SKAL VI DANSE: Jørgine Massa Vasstrand og dansepartner Jørgen Nilsen kom på andreplass i fjorårets sesong av Skal vi danse. Foto: Espen Solli / Tv 2

Treningsbloggeren har også en beskjed til pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, der hun sier at han ikke trenger være lei seg for at hun hadde en vond opplevelse med Skal vi danse.

– Jeg har det veldig fint, forklarer 31-åringen i videoen.

– Det er bare en ekstremt bitter, smålig og... Jeg kommer ikke på flere måter til å beskrive det, sier «Funkygine» som snakker om følelsene sine rundt det å ikke vinne danseprogrammet.

Pressesjef Dahl sier følgende til God kveld Norge etter at «Funkygine» forklarte seg:

– Jørgine har et bredt register av følelser, noe vi har sett siste døgn. Hun har ingen grunn til å være lei seg for noe av det hun har sagt og som berører TV 2.

Massa Vasstrand har ikke svart på God kveld Norges henvendelse.