Jamie Lynn Spears skal passe på storesøsters massive formue

Flere medier skriver at Jamie Lynn Spears (29) ble oppnevnt som verge i all hemmelighet.

Jamie Lynn Spears kommer til å spille en viktig rolle i søsteren Britney Spears (38) «vergemål», ifølge utenlandske medier. Dette er et rettslig begrep i USA, som betyr at en verge blir utnevnt av en dommer. Denne vergen skal ha kontroll over en annen persons velvære og økonomi.

Dette gjør Jamie Lynn til en slags bobestyrer.

Familiedrama

Siden 2008 har Britney Spears levd under et vergemål som er godkjent av domstolen, og det var hennes far James Spears (68), som hovedsaklig hadde ansvaret for sin datter.

Den siste tiden har flere fans stilt spørsmål ved om kontrollen er for streng og har protestert gjennom #FreeBritney bevegelsen på sosiale medier.

Ifølge The Blast, Elle og Page Six har Spears ønsket seg en ny verge, nemlig søsteren.

Jamie Lynn Spears er ikke bare kjent for å være Britneys lillesøster, hun hadde også hovedrollen i TV-serien «Zoey 101» som gikk på Nickelodeon.

Hevder endringen skjedde i 2018

Det er The Blast som først skrev at de hadde fått tak i rettsdokumenter som viste at Jamie Lynn ble utnevnt som bobestyrer for «SJB Revocable Trust». Boet ble opprettet i 2004, og formålet var å beskytte sangerens formue og gi barna en sikker økonomisk fremtid.

I de nye rettsdokumentene hevdes det at Jamie Lynn ble valgt som verge allerede i 2018, og The Blast skriver at hun ble utnevnt til dette på en hemmelighetsfull måte.

I den nye versjonen av rettsdokumentet står det at Spears skal være den eneste mottakeren av «SJB Revocable Trust» så lenge hun lever, men det står også hvilke skritt som må tas dersom hun går bort, ifølge The Blast.

Avisen skriver videre at Jamie Lynn har bedt retten godkjenne at Fidelity Financial Management kan opprette «blokkerte kontoer» som vil inneholde alle Britneys eiendeler. Selskapet skal også fungere som rådgivere for investeringene hennes.