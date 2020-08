Byggingen av skyskraper utsatt etter skrekkfunn

Byggingen av en skyskraper midt i Osaka i Japan utsettes etter at det er blitt oppdaget enorme mengder dyre- og menneskelevninger på byggeplassen.

Arkeologer, som har jobbet med utgravninger i området siden 1991, oppdaget nylig 1500 menneskelevninger der skyskraperen skulle stå.

Flere titalls av levningene var blitt lagt på rekke og rad i små, runde hull.

NYTT OG GAMMELT: Byggeplassen og massegraven ligger like ved sentralbanestasjonen i Osaka, som er Japans tredje største by. Foto: Byrådet i Osaka

Hermetisk lukket

Arkeologene mener at massegraven stammer fra Edo-perioden, som også kalles Tokugawa-shōgunatet, som varte fra 1603 til 1867.

I denne perioden var Japan nesten hermetisk lukket uten kontakt med omverdenen. Det var kun kinesere og hollendere som kunne komme til landet – hvis de hadde strengt kommersielle formål.

Arkeologene tror at det var byens fattigste som ble gravd ned her, ettersom det ikke var gravd ned gjenstander sammen med dem.

På den tiden ble den avdødes rikdom markert ved å grave ned verdisakene deres sammen med dem.

Grisunger og hester

I en pressemelding skriver myndighetene i Osaka at byrådet og byens kulturarvforbund har jobbet på de såkalte Ofukacho-ruinene siden 1991.

Ofukacho er navnet på bydelen massegraven ble oppdaget i.

– I tillegg til mennesker ble også dyr begravet på kirkegården, med mer enn fire grisunger i den nordre delen av den, og to hester i den sørlige delen. Et katteskjellet lagt inn i et annet skjellet er også blitt funnet, står det.

KRUKKER: Det ble funnet flere titalls leirkrukker like ved massegraven. Foto: Byrådet i Osaka

Videre blir det opplyst om at nesten hele kirkegården nå er utgravd, men at den sørvestlige delen av den fortsatt blir undersøkt.

Gravstedet ble avdekket tidlig i byggeprosessen.

Utviklerne sier ifølge pressemeldingen at byggingen av skyskraperen trolig vil fortsette som planlagt når skjelettene er fjernet.