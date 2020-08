Disse rytterne bør du ha på Tourmanager-laget ditt

Hvor ble det av pengene mine? Årets Tourmanager kan, av mange årsaker, bli den vanskeligste noensinne. At alle de attraktive rytterne er dyre er én ting. Det er verre at Tour de France-løypen gjør det svært vanskelig å disponere laget på en fornuftig måte. For med fjelletappe allerede på dag to, samt flere andre uforutsigbare etapper de første ni dagene, må man gjøre tøffe prioriteringer.

Spill Tourmanager her!

Som i tidligere år har man totalt 25 bytter. Et godt råd er å spare minst seks av dem til de to siste etappene. Da er det fjelltempo opp La Planche des Belles Filles og spurt på Champs-Élysées. Å ha en klar byttestrategi kan derfor være lurt.

X-faktoren i spillet er korona-situasjonen. Rittet kan plutselig avlyses, hele lag kan bli tatt ut av rittet og tilgang på informasjon kan muligens bli vanskeligere underveis.

Hør Tourmanager-podcasten her

Det aller viktigste tipset er å gjøre seg kjent med reglene og løypen. Allerede der kan man skaffe seg en liten fordel. Hjelperyttere og ungdomsryttere får poengene sine ganget med fire. Temporyttere og klatrere får poengene sine ganget med tre. Kapteiner og spurtere får poengene sine ganget med to.

Etappeseier gir 100 poeng ganget med rytterkategori. Deretter 80, 60, 50 for topp fem. En fjerdeplass til Wout van Aert er med andre ord like mye verdt som en etappeseier til Primoz Roglic. Hele poengoversikten finner du her.

I FORM: Wout van Aert kan bli en av årets poengkonger. Foto: Anne-christine Poujoulat

Ikke glem at lagkameratene til etappevinneren får 10 poeng ganget med rytterkategori. Å overta en trøye belønnes med 25 poeng flatt. Kun tre av de ni første etappene er kategorisert som flate. Det er bakteppet før vi går nærmere inn på ryttertips.

Med 100 millioner virtuelle kroner vil du aldri få drømmelaget ditt. Det vil alltid være ryttere som gir deg våkenetter. Mitt tips er å plukke ut tre ryttere (uavhengig av pris) som absolutt skal inn på laget ditt. Strategien er litt den samme som i Fantasy Premier League. Sørg for at du plukker de riktige premium-rytterne. Det er lett å si, men i praksis kanskje noe av det vanskeligste.

Kapteiner: Primoz Roglic (11.5 mill) og Egan Bernal (11.5 mill) er de to store favorittene før årets Tour. Roglic sliter med en skade. Det kan bli avgjørende i valget av kaptein. På den andre siden er det få, om noen, av kapteinene som er sterkere mot slutten av tøffe etapper enn Roglic. Han har et kick ingen andre kan matche. Bernal har også slitt med en ryggskade. Her må man følge utviklingen dag for dag. Skal dette bli Thibaut Pinots (11.3 mill) store år? Franskmannen har vært skånet for skader i oppkjøringen og virker sterk. Av billigere kapteiner kan Tadej Pogacar (9.9 mill) være et godt alternativ. Han har en bra finish og kommer til å gutse bra i sin første Tour. Dan Martin (8.4 mill) og Domenico Pozzovivo (8 mill) kan være fine budsjettløsninger, men ikke regn med at de håver inn poeng. Husk at kapteinene bare får poengene sine ganget med to. Jeg ville unngått å gå med to premium-kapteiner, i hvert fall de første ti dagene.

FAVORITT: Primoz Roglic har stort sett vunnet det han har stilt opp i denne sesongen. Foto: Anne-christine Poujoulat

Spurtere: Peter Sagan (11 mill) har vært klink i de fleste lag i tidligere år. I år er han ikke like selvsagt. Sagan skal naturligvis kjempe om den grønne trøyen, men formen er ikke like god som i glansdagene. Han brøt Strade Bianche og ble nummer fire i både Milano-Torino og Milano-Sanremo. I denne analysen kommer jeg ofte til å bruke første etappe i Criterium du Dauphiné som en målestokk for hvordan rytterne ligger an, for det blir en del slike etapper i årets Tour. Sagan måtte slippe hovedfeltet i den siste kneiken og endte på 93. plass, over sju minutter bak Wout van Aert. Dagsform og manglende høyde-effekt kan selvsagt spille inn, men Sagan så ikke spesielt skarp ut underveis i generalprøven.

Caleb Ewan (11.5 mill) og Sam Bennett (11.5 mill) er to spurtere i form. Det viste de i Tour de Wallonie. Har man råd til to premium-spurtere? Det er et strategisk valg som må tas. Etappe 1, 3 og 5 et kategorisert som flate. Det er i beste fall en sannhet med modifikasjoner. Det er terreng som favoriserer litt klatresterke spurtere. Bennett har vist seg som en bra mann på slike etapper. Ewan har også en bra motbakkespurt. Han vant etappen til Stirling i Tour Down Under i januar der de siste sju kilometerne steg med rundt to prosent opp mot mål. Bennett ble nummer 13.

RASK HERREMANN: Sam Bennett er Deceuninck-QuickSteps mann i spurtene. Foto: Brenton Edwards

Av de billigere spurterne peker Matteo Trentin (8 mill) se ut som et bra valg. han ble nylig nummer fire i en massespurt på 3. etappe i Tour de Wallonie. Trentin vil også henge med over fjell hvor Bennett og Ewan kommer til å slippe. Giacomo Nizzolo (8.8 mill) hang bra med over Poggio i Milano-Sanremo og er i form. Han vant EM i Plouay og kommer inn i Touren med masse selvtillit. Boasson Hagen (6 mill) kan være en billig enabler i uke to og tre, men er mer aktuell dersom Nizzolo bryter underveis. Uansett blir dette en svært tøff Tour for spurterne. En dyr og en billig er mitt forslag.

Klatrere: I denne kategorier finnes det flust av sterke ryttere. Julian Alaphilippe (8.2 mill) var en stødig Tourmanager-mann i fjor. Han kommer også til å plukke mange poeng i år. Prisen er stiv, men det kan bli dyrt å gå uten. Det som taler til Alaphilippes fordel er at han ikke skal kjempe om den gule trøyen. Tiden vil vise om det stemmer. Vær obs på tidstap på de flate etappene. Dersom Alaphilippe taper tid med vilje, er det bare å rydde plass til franskmannen. Klatretrøyen er nok et naturlig mål for «Loulou», og det betyr at det vil renne poeng inn underveis på etappene.

Sepp Kuss (7.7 mill) var kanskje den sterkeste rytteren av alle i Critérium du Dauphiné. Det er ingenting som tyder på at han ikke vil henge med opp fjellene i Tour de France også. Tar man Tourmanager-briller på er det verdt å merke seg at Kuss gir alt også etter at han har gjort en jobb for Roglic. Det er stor forskjell på en 4. plass og 15. plass i Tourmanager.

LOJAL HJELPER: Sepp Kuss kommer til å taue Primoz Roglic opp fjell etter fjell i Touren. Foto: Anne-christine Poujoulat

Prismessig ser Bauke Mollema (6.8 mill) spennende ut. Han har ikke samme sprut i beina som de aller beste i finalene, men nederlenderen er seig og selger seg dyrt. Alejandro Valverde (7.6 mill) har nok også satt en rød ring rundt flere av etappene de første ti dagene, men har alderen innhentet spanjolen? George Bennett (7.8 mill) er i liket med Kuss en viktig hjelperytter for Roglic. Bennett vil normalt sitte med favorittgruppen i fjellene.

Hva med Richard Carapaz (8 mill)? Han kan fort seile opp som en skikkelig joker for Ineos. Jeg ville ventet for å se an formen hans. Det er ingen tvil om at Carapaz med gode bein kan bli en gullgruve i Tourmanager. Det er rett og slett vanskelig å spå hvor Carapaz står per dags dato. UAEs Formolo (7.3 mill) er også en god klarer og litt billigere enn de store kanonene. Han ble nummer to i Strade Bianche og vant en etappe i Dauphiné.

Barguil, Caruso, Elissonde, Bilbao og Herrada kan være verdt sin vekt i gull dersom de får los på klatretrøyen. Det merker man fort de første dagene.

Ungdomsryttere: Her er det mye snacks å velge blant. EF Education-duoen Higuita (7.6 mill) og Martinez (8.2 mill) virker å være i slag. Det kan bety mange poeng. Higuita ble nummer sju på åpningsetappen i Dauphiné, plassen foran Benoit Cosnefroy (6 mill). Kanskje det er franskmannen som skyter deg oppover resultatlistene. Han vil få en fri rolle med en gang Romain Bardet er ute av sammenlagtkampen. Det kan skje på dag én.

TALENT: Sergio Higuita tok den hvite ungdomstrøya i Paris-Nice. Foto: Alain Jocard

Kasper Asgreen (6 mill) kan være en svært fin mann i uke to og tre. Dansken behersker det meste og vil håve inn poeng om han kommer i de rette bruddene. Pavel Sivakov (8.2 mill) kommer etter all sannsynlighet til å sitte med favorittgruppen. Det gjør ham til en spennende mann på de aller tøffeste etappene. Man er litt prisgitt hvordan det blir kjørt i fjellene. Hvis favorittene bestemmer seg, blir det dyrt å sitte uten Sivakov. Lennard Kämna (7.5 mill) kan finne på å vinne både én og to etapper i løpet av Touren. Det er neppe noen som ønsker å ha med seg ham i et brudd. Tilstanden til Emanuel Buchmann vil avgjøre hvor fri rolle Kämna får. Trolig er Buchmann såpass skadet at det vil åpne seg Kämna-muligheter allerede første uken.

Budsjettløsningene Casper Pedersen, Maxime Chevalier og Connor Swift kan raske med seg litt poeng på en svært god dag, men det er ingen grunn til å håpe på for mye. Verdensmester Mads Pedersen (6.8 mill) imponerte stort da han plutselig vant en spurtetappe i Polen rundt. Han kan vel ikke finne på det samme i Touren? På et langt oppløp er Pedersens toppfart meget høy. Han er absolutt en dark horse i dette selskapet, men i Polen rundt var konkurransen på et langt lavere nivå enn i Touren. Jeg ville styrt unna Mas (7 mill), egentlig hele Movistar-laget, til de har dokumentert et snev av form.

Temporyttere: Én mann skiller seg ut prismessig: Tom Dumoulin (8.2 mill). Nederlenderen virker å være i meget bra slag. Han vil bli godt passet på av de andre favorittene, men det kan bli favorittkamp allerede på dag to. Dumoulin har faktisk bra punch mot slutten av ritt. Thomas De Gendt (6.9 mill) er en Tourmanager-yndling på grunn av den offensive kjørestilen. Belgieren ser nok for seg å kjempe om klatretrøyen om han får los på den de første dagene. Med De Gendt får man en mann som enten stikker i brudd eller blir sistemann. Det er dyrt på etappene Dumoulin kjemper i toppen. Ineos-gutta er det bare å styre unna. De er låst til Bernal. Jungels, Kragh Andersen og Politt er farlige bruddryttere. Sam Bewley (4.5 mill) er den åpenbare budsjettløsningen om du nedprioriterer temporytter. 26. plass fra det nasjonale mesterskapet i New Zealand er hans beste plassering i år. Ikke betryggende.

BRUDDKÅT: Thomas de Gendt er en av feltets mest offensive ryttere. Foto: Thibault Camus

Hjelperyttere: Å treffe på hjelperytterne skiller de beste fra nest beste. I år er det flust av gode alternativer. Men mange av dem er dyre. Wout van Aert (8.2 mill) er den dyreste av alle. Kanskje ikke så rart. Han er i kanonlag og kan utfordre Peter Sagan om den grønne poengtrøyen om han får lov. Det siste poenget er det viktigste. Får vi se van Aert kaste seg inn i massespurter på flate etapper? Eller vil Jumbo-Visma spare ham til drajobben han skal gjøre på flatene for Roglic og Dumoulin? De som går uten van Aert må gjemme seg bak sofaen hver dag i tre uker. Det er ikke utenkelig at han sitter med både grønn og gul trøye i løpet av den første uken.

Greg van Avermaet (7.5 mill) har en fri rolle og kan finne på både det ene og andre. Han klatrer bra og er seig. Belgieren har sannsynligvis ingen lojalitet overfor CCC og kjører for seg selv. Daryl Impey (7 mill) ble nummer to bak Roglic på første etappe i Dauphiné og er en sterk motbakkespurter. Tiesj Benoot (6.8 mill) vant poengkonkurransen og ble nummer to i klatretrøye-konkurransen i Paris-Nice før lockdown. Det er som musikk i ørene til Tourmanagere. Veteranen Philippe Gilbert (7.2 mill) sykler i kjente trakter de første dagene og er en dark horse. Han er nok mannen Lotto Soudal ser til på halvharde etapper. Schachmann (7 mill) er skadet og vil neppe sette sitt preg på årets Tour. Hvis det ikke hadde vært for kragebeinsbruddet ville han vært høyt på ønskelisten. Stuyven kan fort blande seg inn i spurtene, men prisen på 7 er stiv dersom han ikke gjør det. I fjor var han i likhet med Trentin og De Gendt en solid poengsanker. Fraile, De Marchi, Bettiol og Calmejane er gode nok til å vinne etapper. Det samme gjelder Alexander Kristoffs lagkompis David De La Cruz (5,5 mill), som faktisk vant klatretrøyen i Critérium du Dauphiné. Han vant også 8. etappe i Paris-Nice i 2018, en etappe som gikk over mange av de samme kneikene som den 2. etappen i årets Tour. Fraile ble nummer to den gang.

KJØRESTERK: Alberto Bettiol vant Flandern rundt i 2019. Her fra årets Strade Bianche. Foto: Marco Bertorello

Hofstetter kan være en farlig mann i spurtene når Israel Start-Up Nation skjønner at det ikke nytter med André Greipel. Vuillermoz får nok en fri rolle når Barnet-toget er gått. Skal Keukeleire (5.3 mill) spurte for EF Education? Belønningen er solid dersom han gjør det. Walsheid er siste opptrekker for Nizzolo, så hold et øye med ham. Mohoric (5.3 mill) er også en meget god sykkelrytter. Prisen på 5.3 er fin. Gogl (4 mill) er fin på bruddetapper. Han kjørte svært bra i Strade Bianche. De billige franske hjelperytterne fra de minste lagene vil garantert prøve å komme seg i brudd. Det kan bli en gullgruve. Det vil dryppe poeng på Mørkøv (4.6 mill) når Bennett og Alaphilippe vinner etapper. Juul-Jensen (3.4 mill) er den mest åpenbare budsjettløsningen. Hans høyeste plassering i 2020 er 68...

Sportsdirektør: Er vi enige om at Jumbo-Visma (11.1 mill) og Deceuninck-Quick Step (11 mill) kommer til å vinne mange etapper? Ja, det er vi. Men det koster. Spørsmålet er hvor involvert van Aert er på de flate etappene. QuickStep har Bennett til de flate, Alaphilippe til de mellomharde og harde og Jungels/Asgreen/Cavagna til bruddetapper. Det er et lag som er vant til å vinne mange sykkelløp. Det må inn i regnskapet. Van Aert, Roglic og Dumoulin vil sørge for Jumbo-poeng i bøtter og spann. Lotto Soudal (10 mill) har et interessant lag. Caleb Ewan er en åpenbar vinnerkandidat på de flate. Gilbert og Degenkolb har punch på mellomharde etapper. De Gendt er en villmann i brudd.

Bora-laget lider litt under skaden til Schachmann. Om tyskeren hadde vært skadefri kunne det vært god verdi i Bora-manager. Nå avhenger mye av Sagan og Kämna. Ineos kan være et godt valg den siste uken om Bernal kjemper om gul trøye. Av de billigere lagene er det ingen som peker seg spesielt ut. Man kan være heldig å treffe blink Cofidis (Viviani), UAE (Kristoff, Pogacar, Aru), FDJ (Pinot), Astana (Lutsenko, Fraile, Lopez, Sanchez, Izagirre x2), Trek (Pedersen, Stuyven, Mollema, Porte) og EF (Keukeleire, Higuita, Martinez, Bettiol).

Strategi: Dette er kanskje det vanskeligste i Tourmanager. Har du mage til å nedprioritere de flate etappene? Ellers vil du skaffe deg et forsprang i begynnelsen som du flyter videre på? Som tidligere nevnt bør man ha minst seks bytter tilgjengelig før de to siste etappene. Det er svært viktig å følge med på hvilke ryttere som med vilje kommer i mål langt bak vinneren på de flate etappene. Man bør være kjapp på avtrekkeren om det viser seg at en hjelperytter jevnlig havner i topp 10. Vær kjapp på avtrekkeren når du ser hvem som har lyst på klatretrøye den første uken.

Med tanke på at poengene ganges med fire, kan det være lurt å investere penger i ungdomsryttere og hjelperyttere. Kanskje du skal gå med en billig spurter? Eller to billige kapteiner? Husk fristene og følg med på lagenes Twitter-kontoer og nettsider før start og etter målgang. Skaff deg mest mulig informasjon før du gjør byttene. Og hvis du er virkelig dreven: Sett opp et Excel-skjema der du planlegger byttene dine. Da slipper du å mangle 0.1 for drømmerytteren din. Regn på hvor mange poeng et bytte er verdt. Bloggen Inner Ring og feltet.dk har gode analyser før hver etappe. Lykke til!