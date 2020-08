Ny forskning sår tvil om tometersregelen – slik svarer norske eksperter

Britiske forskere mener regelen om at man skal holde to meter avstand for å forhindre korona-smitte er basert på utdatert forskning.

Etter at koronapandemien har fått sitt fotfeste i store deler av verden, har også sosial distansering blitt noe alle må forholde seg til.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler nordmenn å holde minst én meter avstand til andre.

– Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder, skriver FHI på sine hjemmesider.

Og har du vært mindre enn to meter unna en person som har fått påvist covid-19 i mer enn 15 minutter, må du i ti dagers karantene.

Åtte meter

Men en britisk studie slår nå alarm om regelen om avstand. Studien som er publisert i det britiske helsetidsskriftet BMJ (Britsh Medical Journal) sier at forskning viser at dråpesmitte fra koronaviruset kan reise hele åtte meter når noen nyser eller roper.

Det skriver Sky News.

– Når man puster ut, synger, hoster eller nyser, generer det skyer av utåndet luft som inneholder luftveisdråper. Disse skyene beveger dråpene rasker, og kan utvide rekkevidden til sju eller åtte meter i løpet av noen få sekunder, står det i rapporten.

– Utdatert forskning

Britiske forskere mener derfor at regelen om å holde minst to meter avstand for å unngå smitte er basert på utdatert forskning.

I rapporten foreslås det at steder med høy risiko for smitte, som for eksempel nattklubber og barer, bør ha krav om avstand på opptil åtte meter.

– Dette vil føre til større sikkerhet på de områdene med størst risiko, men også større frihet på de områdene hvor risikoen er lav. Det kan potensielt føre til en mer normalisering i noen aspekter i det sosiale og økonomiske livet, heter det i rapporten.

– Meningsløst

Det er flere faktorer som avgjør hvor langt dråpesmitten fra koronaviruset kan fraktes. Blant annet om den smittede personen er utendørs eller innendørs, om det er mye ventilasjon i bygget og om de har munnbind på, skriver Sky News.

Gunnveig Grødeland er seniorforsker ved institutt for immunologi og transfusjonmedisin på UiO. Hun sier til TV 2 at det er velkjent at dråpesmitte kan gå lenger enn to meter, men at sannsynligheten for å bli smittet reduseres betraktelig om man holder minst én meter avstand til noen som er smittet.

– Hvor lenge dråper holder seg i luften vil være avhengig av temperatur, trykk, vind og luftfuktighet. Det vil derfor være ganske meningsløst å si at om du holder en viss avstand, så er du helt trygg, sier Grødeland og legger til:

– Det er ingen som tror at det går an å sette en fast grense for å være trygg mot smitte.

– Bare tull

Smittevernekspert og professor Ørjan Olsvik sier at det ikke er noen tvil om at man kan bli smittet selv om man holder to meter avstand.

– Det spørs hvor mye smitte vedkommende sender ut. Men man må ha et tall å forholde seg til, og hadde det vært tre meter, ville det vært vanskelig å forholde seg til med tanke på praktiske formål, sier Olsvik til TV 2.

Professoren påpeker at man ikke har full dokumentasjon på hvor mye avstand man bør holde, men sier det viktigste er at folk aksepterer regelen om avstand.

– Hvis ikke blir det bare tull, sier Olsvik.

Fornuftige regler

Seniorforsker Grødeland mener vi har ganske fornuftige regler i Norge i dag, og sier det heller bør fokuseres på å sørge for at folk faktisk følger dem.

– Hvis du er nærmere enn en meter til en person som ikke er smittet, så er ikke det et problem. Men det vet du ikke. Du kan være smittsom før du selv vet at du er syk, og derfor er det greit å ha som utgangspunkt at både du selv og de rundt deg er smittet, sier Grødeland.