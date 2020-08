Barnelege om matallergi: – Man kan ikke stole på allergitesten

Stadig flere nordmenn plages med allergi. Tall fra Folkehelseinstittutet viser at en av fem brukte allergimidler i 2019.

Barnelege Bente Krane Kvenshagen tror imidlertid det er mange nordmenn som ikke har en reell allergi. Selv om du har testet positivt for gluten-, skalldyr eller nøtteallergi, kan allergitesten ha vært feil.

– En allergitest kan ikke gi deg sikkert svar på om du er allergisk eller ikke. I halvparten av tilfellene er testen feilaktig, sier Kvenshagen, som har doktorgrad i matallergi.

Hun reagerer på at det er mye feilinformasjon om allergi, og krever bedre utredning og oppfølging.

Vanskelig diagnose

Barnelegen møter daglig folk som vil ta en allergitest for å finne ut om de er allergiske.

FEILINFORMASJON: Kvenshagen mener det er mye feilinformasjon om allergi og allergitesting. Foto: God Morgen Norge

– Det er ikke sånn det funker. En allergitest kan ikke gi et sikkert svar. Allergi er noe du faktisk reagerer på, og da spiller det egentlig ingen rolle hva testen viser, sier Kvenshagen.

– Hva er årsaken til at allergitesten ofte er feilaktig?

– Kroppen lager antistoffer mot forskjellige allergener, men av og til lager kroppen antistoffer uten at det er noe man egentlig reagerer på. Så selv om man kan påvise antistoffer på en allergitest, betyr det ikke at man har en reell allergi, sier Kvenshagen.

Allergi er i mange tilfeller vanskelig å diagnostisere, og matallergier er det aller vanskeligste. Barnelegen mener derfor at man trenger ordentlig utredning og ekspertise for å få et sikkert svar.

– Denne allergien finnes ikke

Kvenshagen mener allergi-begrepet brukes for ofte, og understreker at det ikke er alt som nødvendigvis er allergi.

– Jeg er av den oppfatning at noen allergier ikke finnes, for eksempel parfymeallergi. Parfyme er laget av eteriske oljer, og det går det ikke an å reagere allergisk på, sier Kvenshagen.

Hun mener det er mulig å ha irritanter ved lukten på parfyme, men at det er umulig å få en allergisk reaksjon.

– Men selv om det ikke er allergi, er det viktig at man blir tatt på alvor hvis man opplever ubehag og irritasjon, påpeker Kvenshagen.

Får ikke hjelpen de trenger

Guro Vaage i Norges Astma og Allergiforbund er enig i at mange nordmenn kan ha fått en feilaktig diagnose.

– Det er helt klart mye feilinformasjon der ute. Det er langt ifra alle som har en reell allergi selv om man tror det selv, sier Vaage, som er helsefaglig rådgiver i forbundet.

BEDRE TILBUD: Vaage håper at de som sliter med allergisymptomer kan få et bedre utredningstilbud. Foto: God Morgen Norge

Hun tror det er viktig at helsepersonell er tydelig på å skille mellom de ulike begrepene og diagnosene. Et bedre utredningstilbud kan også være med på å gjøre at færre får feil diagnose.

– Det viktige er uansett at vi tilrettelegger og hjelper de som trenger det. Det er utrolig mange som lever med allergisymptomer som ikke får den hjelpen de trenger i helsevesenet, sier Vaage.

Mer allergi i dag

Både Vaage og Kvenshagen er av oppfatningen av at det er flere og flere som plages med ulike allergier.

– Det er mange hypoteser rundt hva som er årsaken. Det forskes mye på dette området, men det er fortsatt mye vi ikke vet, sier Vaage.

For å hindre feilaktige allergidiagnoser tror Kvenshagen det er viktig å ikke stole på allergitesten, men gå til ordentlig utredning.

– Vi må ta pasientene på alvor og lete etter den egentlige årsaken til problemene deres. Men det er på tide å slutte å kalle alt for allergi, sier Kvenshagen.