– Jeg unner ham det. Barcelona fortjener ikke Messi nå

– Det er sjokkerende og vemodig når denne beskjeden kommer. Samtidig får du følelsen av at det er fullt fortjent. Dette er konsekvensene Barcelona-ledelsen fortjener, sier Tobias Storruste Dahle. Han er skribent for Blaugrana, Barcelonas norske supporterklubb.

Tirsdag smalt bomben: At Lionel Messi ønsker å forlate klubben han har spilt for i hele sin proffkarriere. Ifølge fotballjournalist og TV 2-ekspert Guillem Balagué, er det en avgjørelse uten alternativer.

– Messi har bestemt seg for å forlate Barcelona. Og det er det. Det er ikke noe annet alternativ. Han er fast bestemt på å forlate Barcelona, sier Balagué.

HÅPEFULL. Ramon Planes står fast ved at Barcelona planlegger for fremtiden med Lionel Messi på laget. Foto: Josep Lago

Dagen derpå har Barcelonas nye sportsdirektør, Ramon Planes, uttalt seg om situasjonen. Han sier at klubben regner med Messi for tiden som kommer.

– Vi vil bygge et nytt vinnerlag rundt den beste spilleren i verden og historien. Barcelona har gjenreist seg selv og alltid kommet tilbake mye sterkere. Vi er nødt til å trekke konklusjoner fra det som har skjedd denne sesongen, og begynne å bygge et lag rundt verdens beste spiller, sier Planes under en pressekonferanse.

Tviler på rettssak

Et av momentene for en eventuell sensasjonell overgang, er at Messi angivelig mener at han kan forlate Barcelona gratis. Det er på grunn av en klausul i kontrakten som sa at han kunne forlate klubben vederlagsfritt etter sesongen som var.

Denne skal ha gått ut tidligere i sommer, 10. juni, men Messis team mener den fortsatt er gjeldende på grunn av utsettelsen av sesongen.

Det er spekulert i om kontraktssaken vil ende i retten. Balagué tror imidlertid at saken vil bli løst før den går så langt, ved at Messi vil forlate Barcelona mot en klekkelig overgangssum.

– Det vil bli en stor sum. Barcelona vil sannsynligvis be om nærmere de 220 millionene (euro) de fikk for Neymar. Det er umulig, for husk at han bare har ett år igjen av kontrakten. Men det vil bli en stor sum – 100, 150 millioner eller noe slikt.

– Da snakker vi om store klubber. Inter er desperate etter å hente ham. Ifølge L'Équipe er ikke PSG interessert, men la oss se hvor mye han koster. Så har du valget jeg tror er favoritten. Messi foretrekker det, og Pep Guardiola ønsker det òg. Og det er Manchester City, hevder Balagué.

Derfor er Barcelona i fritt fall

Bakteppet for overgangsønsket er massiv kritikk mot Barcelona-styret. Messis sjokkmelding var en varslet krise, mener Tobias Storruste Dahle. Mye av kritikken har gått ut på styrets spillerlogistikk.

Fra å ha vært en klubb hvor de fleste stjernene kom fra egne rekker og hadde de beste årene foran seg, har de endt opp med en stall hvor mange av bærebjelkene i laget har rundet 30 å. Og milliardkjøpene har vært feilslåtte.

KRITISERT: Klubbpresident Josep Maria Bartomeu. Her under presentasjonen av Barcelonas nye trener, Ronald Koeman. Foto: Josep Lago

– Istedenfor å selge disse spillerne når de er 30-31 år, har de fått fire- og femårskontrakter i denne perioden. De er nå i en situasjon hvor det kan bli veldig vanskelig å få noe særlig penger for de spillerne, også er det vanskelig å gi dem bort gratis fordi de sitter på utrolig store lønninger, sier Dahle.

– Nå kulminerer det i at de først og fremst er et lite konkurransedyktig lag. Real Madrid, som røk ut i åttedelsfinalen i Champions League, gnistret ikke, men vant serien komfortabelt, fortsetter han.

Barcelona-skribenten mener at klubben han følger tett vil få en formidabel jobb med å gjenreise Barcelona.

– Det ene er at det kommer til å ta veldig mange år. I absolutt beste fall tre sesonger, men sannsynligvis opp til fem eller ti sesonger. Man skal ikke bare få inn en nytt styre, men et nytt styre som er flinkere enn alle andre man konkurrerer mot. Da snakker jeg om PSG, Real Madrid, Manchester City.

– For ti-15 år siden hadde de et vanvittig forsprang når det gjelder treningskultur og filosofi. Barcelona-fotballen inspirerte alle. Men nå er det helt motsatt, og det kommer til å ta enormt lang tid å bygge opp igjen dette, medgir Dahle.

Fremmet mistillitsforslag

Klubbpresident Josep Maria Bartomeu har fått hard medfart. Onsdag bekreftet Jordi Farré, en kandidat til det kommende presidentvalget i mars, at han hadde fremmet mistillitsforslag mot presidenten.

Joan Laporta, som var president i klubbens mest suksessrike år, ba Bartomeu og resten av styret om å trekke seg med umiddelbar virkning etter at Messi-nyheten sprakk tirsdag. Spørsmålet er om Bartomeus avskjed kan få argentineren til å endre mening.

– Har du noe som helst håp om at Messi ender opp med å bli?

– Nei, det har jeg ikke. For det første tror jeg at han vil dra uansett hva som skjer med ledelsen, for jeg tror han har bestemt seg for at han vil dra. Og det er helt utenkelig at ledelsen trekker seg fordi det vil ramme privatøkonomien til Bartomeu. Etter å ha lest hva journalister som jeg mener er troverdige skriver, virker det som at dette er forbi «the point of no return.»

– Men jeg må bare understreke at jeg unner ham det, og håper han kommer til et bedre sted. For Barcelona fortjener ikke Messi sånn ting er akkurat nå, mener Dahle.