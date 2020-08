Tre skutt under protester i USA

En person er død etter å ha blitt skutt under protester i Kenosha i Wisconsin.

Etter at Jacob Blake ble skutt av politiet, og en video av hendelsen ble lagt ut på Twitter, har det oppstått flere protester i Kenosha i den amerikanske delstaten Wisconsin.

Ifølge New York Times melder politiet at tre personer er skutt tidlig onsdag, og at en av dem har omkommet.

Det er uklart hvem som avfyrte skuddene, skriver Washington Post.

Etter at 29 år gamle Blake ble skutt, har demonstrasjoner spredt seg. Natt til tirsdag norsk tid satte guvernøren i Wisconsin, Tony Evers, inn nasjonalgarden for å håndtere protestene. Natt til onsdag norsk tid erklærte han unntakstilstand.

Det har også oppstått demonstrasjoner mot politiet i New York, Portland og Chicago.