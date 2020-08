Skal bruke tre dager på å gå til svenskegrensa

Det er ikke hver dag Kronprinsen trasker i timevis gjennom skogen, men det skal han denne uken – i tre dager.

Turen, som starter onsdag, arrangeres av Slottet i forbindelse med at det er 75 år siden krigens slutt. Kronprinsen, som er over middels historieinteressert, ønsker å bli kjent med den såkalte Flyktningeruta som går fra Skullerud i Oslo til svenskegrensen.

Stien, som ble brukt av tusenvis av nordmenn på flukt under okkupasjonen under andre verdenskrig, er 120 kilometer lang, og selv om noe av strekningen gjøres unna i bil vil det bli tre lange dager i skogen med dagsetapper på mellom 15 og 20 kilometer.

Onsdag morgen begynte programmet på Skullerudstua i Oslo. Foto: Pål Sørum Schaatun/TV 2

Spesielle gjester

Med seg på turen har Kronprinsen to spesielt inviterte gjester: En representant for nåtidens flyktninger og en stabsoffiser ved Hærens våpenskole som selv har ledet utenlandsoperasjoner.

Ayesha Wolasmal er datter av en politisk flyktning fra Afghanistan og ble født året etter at familien kom til Norge.

Tonje Hagatun Nordengen har jobbet i Forsvaret i 13 år. I tillegg til at hun har hatt lederansvar i flere utenlandsoperasjoner, har hun tatt kapteinskurs med US Marines.

Sammen skal de tre gå veien som så mange gjorde for å komme seg unna den tyske fienden under krigen – og diskutere fortidens og nåtidens flyktningsituasjon.

Ayesha Wolasmal og Tonje Hagatun Nordengen skal være med på turen. Foto: Pål Sørum Schaatun/TV 2

I familiens fotspor

Kronprinsens egen familie har selv flyktet under dramatiske omstendigheter, da både kronprinsens oldefar, bestefar og far måtte rømme ved krigens utbrudd i 1940.

Og de var langt fra alene. Det anslås at mellom 50.000 og 60.000 nordmenn flyktet av forskjellige årsaker under krigen. Noen fordi de var jøder, andre fordi de var studenter som skulle arresteres. Mange dro også for å slippe unna kampsoner eller rett og slett for å søke et tryggere og bedre liv.

Det anslås at minst 10.000 mennesker flyktet via Flyktningeruta gjennom Østmarka, videre gjennom Aurskog-Høland og til Svenskegrensen.

Enkelte dager kunne det være riktig så folksomt i skogen, men frykten for angivere var stor og de tyske patruljene var også en trussel – så folk måtte være ytterst forsiktige.

Underveis på turen vil Kronprinsen og følget hans treffe tidsvitner. Noen av dem var selv på flukt, andre bodde i skogen og hjalp til så godt de kunne når det dukket opp redde og fremmede nordmenn på gården.

Mange av etterkommerne til de norske flyktningelosene jobber iherdig for at denne delen av historien ikke skal gå i glemmeboken.

Generalsekretær i DNT, Dag Terje Solvang. Foto: Pål Sørum Schaatun/TV 2

Nøye planlagt

Turen er nøye planlagt av Slottet i lang tid, og omtales som en tur som vil skrives inn i historiebøkene.

Med på turen er også generalsekretær i Den Norske Turistforening, Dag Terje Solvang. Det er DNT som drifter Flyktningeruta i samarbeid med Riksantikvaren, og den første natten skal Kronprinsen sove på en ubetjent DNT-hytte, mens han neste natt skal sove i telt.

Ifølge DNT er det ikke lagt opp til mye kongelig luksus underveis, og kronprinsen skal selv få delta i utvask av hytten på ekte DNT-vis.

Så er det heller ikke vitsen at det skal være for komfortabelt – for de mange som gikk nettop på denne stien for 75-80 år siden hadde svært enkle forhold på sin lange ferd mot friheten i Sverige.