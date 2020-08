Fotballryktene: – Fransk stortalent har valgt PL-klubb

Der London-klubben tidvis imponerte fremover i banen forrige sesong, var det store hull i forsvar. Nå er Frank Lampard i ferd med å ta grep.

Førstemann på vei inn kan være den franske midtstopperen Malang Sarr. 21-åringens kontrakt med Nice gikk ut i juli, og Chelsea er nå blitt enig med spilleren om en femårskontrakt, melder Sky Sport Italia. Sarr skal gjennomføre den medisinske testen innen kort tid.

Det skal angivelig Thiago Silva, også. Den brasilianske midstopperen kunngjorde at han forlater PSG etter Champions League-finalen. Ifølge Sky Sports skal han gjennomføre den medisinske testen i Chelsea torsdag.

Som om ikke det var nok, sies Ben Chilwell å bli Chelsea-spiller i løpet av de neste dagene. Venstrebacken koster dem i underkant av 600 millioner kroner, skriver flere britiske medier, deriblant Telegraph. I tillegg skal London-klubben være nær å sikre seg det tyske stjerneskuddet Kai Havertz fra Bayer Leverkusen.

Tirsdag smalt bomben i Barcelona: Ifølge nyhetsbyrået AP, har klubben bekreftet at Lionel Messi ønsker seg bort. Hvilke klubber han kan være aktuell for, kan du lese mer om her.

Med ham ut dørene kan Philippe Coutinho slå følge. Playmakeren, som var på utlån til Bayern München i sesongen som var, skal i samtaler med trener Ronald Koeman om fremtidsplanene. Coutinho er imidlertid usikker på fremtiden, og ønsker seg helst en retur til Premier League, skal man tro Marca. Manchester United, Chelsea og Arsenal skal ha lagt inn følere.

Hos erkerivalen skal James Rodríguez være uønsket. Seks år etter at han herjet i VM er han aktuell for en overgang til Everton, hevder Talksport. Ifølge radiokanalen jobber Merseyside-klubben med å hente ham på permanent basis, men et lån kan også være aktuelt.

Det vil i så fall bli tredje gang Carlo Ancelotti henter colombianeren. Ancelotti var mannen som hentet ham til både Real Madrid og Bayern München (utlån).

Manchester United skal også være på jakt etter en playmaker. Ifølge Manchester Evening News er Jack Grealish førstevalget, med Ajax-stjernen Donny van de Beek som et alternativ.

Brahim Díaz' overgang fra Manchester City til Real Madrid ble ingen suksess. Nå håper den spanske hovedstadsklubben at det vil startes en budkrig om 21-åringen, og AC Milan nevnes som en aktuell klubb av Marca.