Et av USAs hemmeligste våpen dukket opp utenfor Tromsø

Angrepsubåten, som holder til i Stillehavet, er i norsk farvann for å sikre amerikanske nasjonale sikkerhetsinteresser.

Den går for å være den hemmeligste angrepsubåten til US Navy, og det er fem år siden det sist dukket opp offisielle bilder av den.

Nå har den amerikanske marinen offentliggjort bilder av USS «Seawolf» utenfor Tromsø. Ubåten holder til i Stillehavet, men dukket plutselig opp i norsk farvann, skriver The Barents Observer.

Det er svært sjeldent at detaljer rundt ubåttokt offentliggjøres. Formålet kan ifølge The Drive være å sende et budskap til Russland.

Ubåten hadde mannskapsbytte. Foto: US Navy

Bildene skal være tatt før helgen, og viser den atomdrevne ubåten USS «Seawolf» da den anløp norsk farvann for et såkalt Brief Stop Personnel, mannskapsbytte.

Angrepsubåter er svært godt egnet som etterretningsplattformer, og den stillegående USS «Seawolf» er godt utrustet for spiontokt.

Avskrekking

Ubåten er på oppdrag for USAs 6. flåte, for å sikre amerikanske nasjonale sikkerhetsinteresser i Europa og Afrika, opplyser US Navy i en pressemelding.

– Seawolf styrker våre allerede robuste undersjøiske kapabiliteter, og viser vårt engasjement for å sørge for maritim sikkerhet og avskrekking i regionen, sier kommandør Anthony Carullo i Submarine Group 8.

TV 2 avdekket i 2017 at flere allierte atomubåter anløpte norske havner og farvann, i takt med at den russiske militære aktiviteten har økt i Barentshavet og tilstøtende havområder.

Russiske ubåter og maritime overvåkingsfly har i år vært svært aktive helt sør til områdene rundt de britiske øyer. Styrker fra USAs 6. flåte seiler også i farvannene, for å sikre at nordområdene forblir stabile og konfliktfrie.

Oberstløytnant Tormod Heier, som er professor ved Forsvarets høgskole, sa i juli til TV 2 at USAs 6. flåte i nordområdene er et uttrykk for amerikansk bekymring.

Økt beredskap i Sverige

Det svenske forsvaret har startet en større operasjon i Østersjøen og på Gotland, og omtaler situasjonen som mer spent enn på lenge.

Jag har inte upplevt en liknande beredskapshöjning i Försvarsmakten sedan augustikuppen 1991. Denna gång är vi också alerta, men uthålligheten inte densamma. Vi kanske inte är intresserade av ett försämrat säkerhetsläge, men det är intresserat av oss. @FinansdepSv https://t.co/NawZ6ADAJb — Johan Wiktorin (@forsvarsakerhet) August 24, 2020

Den svenske etterretningseksperten Johan Wiktorin skrev mandag på Twitter at han ikke har opplevd en tilsvarende beredskapsøkning siden det såkalte augustkuppet i det daværende Sovjetunionen i 1991.

Målet med den økte aktiviteten er å styrke overvåkingen sørøst og i sentrale deler av Østersjøen i luften og på sjøen.

Sverige økte den militære beredskapen i Østersjøen på grunn av en øvelse med tre store russiske landgangsfartøy utenfor Gotland, ifølge Dagens Nyheter.

De tre fartøyene av Roputsja-klassen passerte øst for Gotland tirsdag. Ifølge avisen var det denne øvelsen, kombinert med krisen i Hviterussland, som fikk svenske myndigheter til å reagere.

Et bilde lagt ut av det svenske forsvaret tirsdag viser svenske jagerfly og marinefartøy i Østersjøen. Foto: Antonia Sehlstedt/AP/NTB scanpix

Svenske marinefartøy er sendt til området, og det er utplassert bakkestyrker på Gotland. Forsvarsminister Peter Hultqvist sa tirsdag at opptrappingen er et signal til Russland.

– Vi er ikke naive på noen måte, vi har jo sett utviklingen over tid. Det vi nå gjør med denne øvelsen, som forsvaret gjennomfører og vi markerer støtte til, er å sende signaler både til våre partnere og den russiske siden om at vi står opp for svensk integritet og suverenitet, sier forsvarsministeren.

– Omfattende militæroperasjoner er i gang i Østersjø-regionen, både russiske og vestlige, enkelte steder på en måte som vi ikke har sett siden den kalde krigen, sier Jan Thörnqvist, som leder den svenske innsatsen.

Norske F-16 og F-35 har siden fredag deltatt i en større amerikansk trening med B-52 bombefly, opplyser Forsvaret.

– Jeg er glad for at våre amerikanske venner velger å øve og trene i våre nærområder. Det er viktig at de kjenner norske forhold og kan operere sammen med oss dersom det skulle bli nødvendig, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

(TV 2/NTB)