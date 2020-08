Dette sa hun om ektemannen

Førstedame Melania Trump var hovednavnet under dag to av republikanernes landsmøte.

– Det er min store ære å introdusere førstedame Melania Trump, uttalte USAs president klokken 04.35 natt til onsdag.

Da var det klart for hovednavnet under andre dag av republikanernes landsmøte. Etter introduksjonen ble det vist en serie med dramatiske videoklipp og kommentarer som ga førstedamen stor skryt for sitt arbeid.

Selv om mesteparten av landsmøtet har foregått virtuelt hittil som følge av koronaviruset, holdt Melania Trump sin tale foran publikum i rosehagen ved Det hvite hus.

– Det der er mange folk som ikke sitter 1,8 meter fra hverandre, skrev New York Times-journalist Sheera Frenkel da videoen startet.

I salen, der blant annet president Trump og visepresident Mike Pence satt, brukte få munnbind, og folk satt nærme hverandre.

Fortalte om barndommen

Ifølge New York Times gikk talen hennes live, førstedamens stabssjef Stephanie Grisham fortalte i forkant at det ville være en autentisk tale der taleskrivere ikke fikk blande seg inn.

– Hvert eneste ord er hennes, uttalte Grisham i forkant av talen.

I 2016 fikk hun krass kritikk og ble anklaget for å plagiere setninger og tematikk fra en av Michelle Obamas tidligere taler.

Melania Trump holder sjeldent taler, noe Anita McBride tror gjør at folk følger nøye med når hun først taler. McBride var stabssjef for tidligere førstedame Laura Bush.

– Vi hører ikke så ofte fra henne. Det betyr at hver ganger vi hører henne tale, så hører folk nøye etter hva hun sier. Av og til er den stilleste stemmen i rommet den du vil høre fra, sier hun.

Under sin tale fortalte Melania Trump deriblant om barndommen.

– Da jeg vokste opp i Slovenia, som var kommuniststyrt, hørte jeg alltid om det fantastiske landet Amerika. Et land som sto for frihet og muligheter. Da jeg ble eldre ble det målet mitt å flytte hit, og følge drømmen min om å jobbe i motebransjen, uttalte hun.

Videre takket hun foreldrene for muligheten hun fikk.

– Jeg ankom USA da jeg var 26, og det å arbeide her var en drøm som gikk i oppfyllelse, men jeg ville ha mer. Jeg ville være statsborger. Etter ti år med papirmølle og tålmodighet, tok jeg prøven i 2006. Det er fortsatt en av mine stolteste øyeblikk, fordi med hardt arbeid og ved å være målrettet oppnådde jeg min egen amerikanske drøm, uttalte hun.

Hun hadde også lovord om ektemannen.

– Han støtter meg i alt jeg gjør, sier hun.

– Som du har lært de siste fem årene er han ingen tradisjonell politiker. Han sier ikke bare ord. Han krever handling og får resultater. Landets fremtid har alltid vært viktig for ham, og det har jeg alltid sett opp til, sier hun om ektemannen.

Hun høstet ekstra stor applaus fra salen for en uttalelse om presidenten:

– Hvis du forteller ham at noe ikke er mulig, så jobber han bare hardere.

– Han er det beste valget for landet vårt, fortsatte hun.

– Alle er rammet

Under talen sin uttalte Melania Trump at hun har medfølelse for de som er rammet av koronaviruset.

– Livene våre har endret seg drastisk. Den usynlige fienden, covid-19, har bredt seg utover det vakre landet vårt. Alle er rammet. Jeg ønsker å vise min dypeste medfølelse til alle som har mistet sine kjære, og jeg ber for alle som er syke eller lider. Jeg vet at mange er redde og føler seg hjelpeløse. Jeg vil at du skal vite at du ikke er alene, sier hun.

Hun ga også en spesiell takk til helsearbeidere og lærere.

– Dere utsetter deg selv og familien din i fare når dere setter landet vårt først, og ektemannen min og jeg er takknemlige, sier hun.

Kan bryte med lovverk

Under landsmøtets første dag ble Det hvite hus vist i to Trump-videoer som var innspilt på forhånd. I natt ble bygget igjen brukt, deriblant under førstedamens tale, samt under en seremoni der en kriminell ble benådet, og i en statsborgersskapseremoni. Ifølge The Washington Post kan dette bryte med Hatch-loven, som begrenser statsansattes muligheter til å delta i planleggingen og gjennomføringen av politiske arrangement. Loven gjelder ikke for presidenten og visepresidenten.