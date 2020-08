Nicholas Sandmann, som ble verdenskjent etter et video fra en demonstrasjon gikk viralt, var ikke nådig mot media under republikanernes andre dag.

Natt til onsdag norsk tid startet dag to av republikanernes landsmøte i USA, og navn som førstedame Melania Trump, to av Trumps barn og utenriksminister Mike Pompeo står på plakaten.

Kort tid før showet startet i 02.30-tiden norsk tid ble det kjent at en av de planlagte talerne er fjernet som følge av at hun delte et antisemittisk inllegg på Twitter.

Ut mot media

Blant talerne var Nicholas Sandmann fra delstaten Kentucky, som ble verdenskjent etter en demonstrasjon i Washington D.C i fjor.

– Jeg er tenåringen som ble svertet av media etter et møte med demonstranter i fjor, sier han i videoen.

Den tidligere Covington Catholic High School-eleven fortalte der at han var i hovedstaden for å demonstrere mot abort, og at han da kjøpte en Make America Great Again-caps.

– Tenk at en så enkel gjerning som å ta på meg capsen gjorde at venstresida la meg for hat og gjorde meg til et mål for TV-stasjoner landet rundt, fortsatte han.

En video som viser Sandmann og urfolksaktivisten Nathan Phillips, som sto foran ham med en tromme, gikk så verden rundt.

– Jeg ble fremstilt som en aggressiv mann med et ekkelt glis. Videoen fra hendelsen viser at jeg står med hendene bak ryggen og har et usikkert smil som skjulte to tanker: ikke gjør noe for å provosere mannen som slår på en tromme foran deg, og ikke gjør noe for å gjøre familien og skolen din flau, fortsatte han.

Sandmann sier han ble sjokkert over at det han så på som en rar hendelse ble en så stor nyhetssak, og nyhetsdekningen endret seg etterhvert da en ny video dukket opp. Han har i ettertid saksøkt flere nyhetskanaler, og har deriblant inngått forlik med CNN og The Washington Post.

– Livet mitt ble forandret for alltid da media, uten forarbeid, gikk i full angrepsmodus. Motivene til demonstranten ble ikke gransket, videoen ble ikke sjekket og jeg ble ikke spurt om min versjon. Hvorfor? Fordi sannheten ikke var viktig. Om det å ødelegge livet og fremtiden til en tenåring fra Covington i Kentucky må til for å fremme deres anti-Trump-fortelling, la det skje, sier han.

Benådet kriminell

Landsmøtet, som foregår digitalt, inneholdt også et møte mellom den tidligere kriminelle Jon Ponder, FBI-agenten som arresterte ham og Trump. Det var i forkant blitt gjort kjent at Ponder der ville bli benådet av presidenten.

– Jeg har fått en ny sjanse, uttalte Ponder i videoen der han takket Trump.

Ifølge Fox News ble Ponder kriminell allerede som 16-åring, og ble fengslet en rekke ganger de 20 påfølgende årene.

Datteren og sønnen talte

Der Donald Trump Jr. var blant talerne under den første dagen av landsmøtet, deltok Trump-barna Tiffany og Eric under dag to.

Gjennom talen oppfordret Tiffany Trump unge til å stemme på faren.

– Vår generasjon står sammen i å møte en usikker fremtid, og mange av oss lurer på hvordan landet vi vil bo i skal se ut. Som en som nettopp er ferdigutdannet forstår jeg mange av dere som søker arbeid. Min far bygde en sterk økonomi, og tro meg, han vil gjøre det igjen, sa hun.

I likhet med Sandmann kom Trumps datter med sterk kritikk av media, og begge advarte mot det amerikanerne kaller «cancel culture».

– Heller enn å la amerikanere bestemme sine syn selv fortsetter feilinformasjonen som gjør folk til mentale slaver for ideer de ser på som korrekt. Dette har skapt unødvendige skillelinjer mellom oss. Hvorfor er så mange i media, teknologi-sektoren og til og med hos myndighetene så investert i å fremme et feilaktig og oppdiktet syn, sier Tiffany Trump.

– Handler om ytringsfrihet



USA-kommentator Erik Bergesen har pekt på «cancel culture» og ytringsfrihet som en viktig faktor for Trumps valgkamp.

– Det handler om ytringsfrihet. På college-campuser får folk sparken eller ikke lov til å tale, debattredaktøren i New York Times fikk sparken – sånne ting klarer Trump å samle intellektuell støtte med, uttalte han til TV 2 tirsdag.

– Samtidig er han kongen av «cancelling» og boikott selv. Han skal boikotte her og der og varsler at den ene og den andre skal få sparken, legger han til, sa han om Trump da.

Også Trumps sønn Eric Trump snakket om ytringsfrihet natt til onsdag.

Ifølge Reuters så rundt 17 millioner personer på landsmøtets første kveld. Til sammenligning så 19,7 millioner demokratenes første natt uken før, skriver nyhetsbyrået.