Starter etterforskning av Trump-talen hans

I natt vil USAs utenriksminister Mike Pompeo etter planen uttrykke sin støtte til landets president Donald Trump fra et hustak i Jerusalem.

At landets utenriksminister ikke blander seg inn i politikk er ifølge New York Times den gjeldende tradisjonen, og mange reagerer på nattens møte, samt det at Melania Trump vil holde sin tale fra Det hvite hus.

Avisen omtaler dette som et radikalt brudd med den gjeldende tradisjonen, og en komité i demokratstyrte Representantenes hus har allerede startet å etterforske Pompeos avgjørelse.

– Det er høyst uvanlig, og antageligvis enestående, at en sittende utenriksminister taler under et partipolitisk møte for et parti, skriver komiteleder Joaquin Castro i et brev.

– Det ser også ut til at det kan være ulovlig, skriver han videre.

Castro opplyser om at han har bedt utenriksdepartementet om å frembringe dokumenter om hvilke vurderinger som er gjort rundt talen.

En representant for departementet har ifølge New York Times tidligere uttalt at han taler som privatperson og at gjennomføringen av dette heller ikke vil betales av dem.

I tillegg har Pompeo gitt sine egne ansatte streng beskjed om at det å delta på politiske arrangement er strengt forbudt, selv om det skjer på fritida.

Ifølge Castro bryter Pompeo trolig med både sine egne retningslinjer og Hatch-loven fra 1939, som begrenser statsansattes mulighet til å bedrive politisk aktivitet.