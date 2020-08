«Englemammaens» innlegg vekker avsky: – Uakseptabelt

– Gjør deg selv en tjeneste og les dette, skrev Mary Ann Mendoza, en av talerne under republikanernes landsmøte, på Twitter tirsdag.

Innlegget hun delte lenket inn til en artikkel som deriblant omhandlet konspirasjoner om et jødisk komplott om å ta over verden, skriver The Washington Post. Det var avisa Daily Beast som først omtalte dette, og kort tid etter slettet Mendoza meldingen.

– Uakseptabelt

– Dette sier volum om radikaliseringen av republikanerne under Donald Trump, og hvor landet er på vei om han får fire nye år til å spre hat fra Det hvite hus, sier Kyle Morse, en talsperson for en demokratisk gruppe ifølge The Washington Post.

BLE SLETTET: Dette innlegget, som Mendoza har beklaget, er blitt slettet i ettertid.

– Landsmøtet må fjerne henne fra plakaten, enkelt og greit. Å nekte å stå mot anti-semittisme er uakseptabelt, fortsetter han.

Selv om The Washington Post innledningsvis fikk opplyst av en representant for republikanernes landsmøte at Mendoza fortsatt ville få tale, skriver avisa kort tid før kveldens program starter at hun er trukket fra programmet.

Mistet sønnen

Mendoza skal etter planen tale om sin sønn, en politimann som mistet livet da en ulovlig innvandrer, som var beruset da det skjedde, kjørte på ham i 2014.

– Jeg har opparbeidet meg retten til min politiske mening om grensepolitikk. Politikere har gjort det politisk. Sønnen min ble rammet av dette, og de ønsker ikke å møte meg. De skylder meg et møte ansikt til ansikt, slik at jeg kan fortelle dem at de har konstruert løgnene de forteller amerikanere, opplyser hun i et festet innlegg på sin Twitter-profil.

Kom med beklagelse

Mendoza bruker begrepet «Englemamma» om seg selv på Twitter, et begrep president Trump har gjort populært blant sine tilhengere. Hun har tidligere vært i hardt vær for Twitter-uttalelsene sine, og fikk i 2019 kontoen sperret av tjenesten etter flere innlegg som omhandlet det Twitter så på som hatefulle ytringer, skriver Fox5 Atlanta.

Nå skriver The Independent at Mendoza beklager delingen.

– Jeg delte et veldig langt innlegg tidligere uten å lese gjennom hvert innlegg i tråden. Jeg beklager at jeg ikke fulgte med på hva hele innlegget sa. Dette reflekterer ikke mine følelser eller personlige tanker i det hele tatt, sier hun.

Ifølge Reuters, som har mottatt sitater fra talen i forkant, skulle Mendoza si følgende i natt:

– President Trump er den første politiske lederen vi har sett som angriper den radikale venstresiden for å endelig sikre grensen vår og få slutt på den ulovlige innvandringen siden første dag. Jeg har møtt ham mange ganger og jeg vet hva som er i hjertet hans. Jeg vet hva han håper på og drømmer om for dette landet.