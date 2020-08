Leeds henter spansk landslagsspiss

Leeds går til anskaffelse av den spanske landslagsspissen Rodrigo i sitt comeback i Premier League.

Det bekrefter 29-åringens nåværende klubb Valencia på Twitter i kveldstimene tirsdag.

– Valencia CF vil takke Rodrigo Moreno for hans engasjement og innsats gjennom de siste seks sesongene, der han hjalp oss å vinne en cuptittel. Vi ønsker ham alt godt i hans neste steg i karrieren i Leeds United, skriver La Liga-klubben.

Avtalen avhenger av at alle formaliteter går i orden, som den medisinske testen og de personlige betingelsene, men klubbene er enige om overgangens rammer. Ifølge engelske medier skal det dreie seg om en overgangssum på mellom 270 og 350 millioner kroner.

Har vært i Premier League før

Den brasiliansksfødte spanske spisstjernen har allerede forsøkt seg i engelsk fotball en gang tidligere i karrieren, da han i 2010/11-sesongen var på utlån fra sin daværende klubb Benfica til Bolton. På 17 Premier League-kamper den gangen scoret han kun ett mål, men nå 29 år gamle Rodrigo er blitt en helt annen mann siden den gang.

SIST FORSØK: Rodrigo forsøker seg i duell mot Liverpools Fabio Aurelio som Bolton-spiller i januar 2011. Foto: Tim Hales/AP

Tre solide sesonger i portugisisk fotball tok ham videre til Valencia i 2014, der han etter hvert er blitt blant La Ligas mest respekterte angripere. I tillegg til 59 scoringer på 220 kamper for «Los Chè», har han også åtte landslagsmål på 22 kamper for Spania, og var blant annet med i VM-troppen i Russland for to år siden.

Rodrigo blir Marcelo Bielsas første virkelig store signering siden opprykket i sommer var et faktum.

I tillegg til angrepsesset har Leeds også blant annet knyttet til seg den 20 år gamle keeperen Illan Meslier fra Lorient, samt 16-årige Joe Gelhardt fra Wigan, 18-årige Charlie Allen fra Linfield og en tredje utlånssesong for 23 år gamle Jack Harrison som er Manchester Citys eiendom.