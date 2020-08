Stygg velt krasjet EM for Kristoff: – Alt var nesten helt ødelagt

Se velten øverst. Video med tillatelse fra NRK.

Det var fem runder igjen av landeveisrittet i EM i Plouay da uhellet inntraff. En belgisk rytter gikk overende og tok med seg flere andre. Domino-effekten traff også tre uheldig plasserte nordmenn.

Blant dem var Alexander Kristoff som etter et rundkast landet på baken.

Holdt seg til armen

Kristoff reiste seg mens han holdt seg til armen, men fant raskt frem til en sykkel og kom seg tilbake i rittet.

Selv om han ikke ga opp, forsvant sjansen til å ta en ny europamester-tittel ettersom Kristoff mistet kontakten med tetfeltet.

Med 25 kilometer igjen valgte europamesteren fra 2017 å stå av rittet. Da var han rundt to minutter bak lederen i rittet.

– Det ble en umulig oppgave. Det er surt, for jeg følte meg ganske bra, men slik er det når man havner så langt bak, sier Kristoff til TV 2.

– Alt var helt ødelagt

Heldigvis kan det se ut som om velten ikke vil få konsekvenser for Tour de France som starter på lørdag.

– Jeg er ikke skadet, tror jeg. Jeg er litt sår her og der. Det var krasj i en høy fart med mange norske involvert. Sykler og alt var nesten helt ødelagt for alle rytterne som var der. Jeg måtte vente lenge på ny sykkel, og vi kom oss aldri tilbake. Da droppet jeg de siste to rundene for å få sjekket og fikset sårene før Tour de France, sier Kristoff.

– Så du tror ikke det blir problemer for Touren?

– Jeg tror ikke det. Vi får se litt hvor mye sår det er, men jeg tror alt fungerer normalt. Jeg håper jeg ikke har skadet meg veldig.

Heroiske norske forsøk

Flere andre norske ryttere gikk med i samme velten, mens Sven Erik Bystrøm, Erik Nordsæter Resell og Markus Hoelgaard lenge var med i fremste del av hovedfeltet.

Med kapteinen ute av rittet benyttet Bystrøm anledningen til å markere seg. Med 20 kilometer igjen da han dro i gang et rykk der meritterte navn som Matteo Trentin og Mathieu van der Poel hang seg på. Bruddforsøket ble imidlertid resultatløst.

Med elleve kilometer igjen prøvde Markus Hoelgaard seg med å rykke. Han fikk en større luke enn Bystrøm noen gang gjorde, men når nederlenderne, franskmennene og italienerne satte seg foran for å dra hovedfeltet ble han snart oppspist til tross for et heroisk forsøk.

Med 2,4 kilometer igjen var moroa over.

Tittelen ble utdelt etter en massespurt der italienske Giacomo Nizzolo fikk kastet sykkelhjulet foran franske Arnaud Demaré og tyske Pascal Ackermann.

– En utrolig dag, og jeg fikk et perfekt opptrekk av laget. Jeg tapte EM-rittet for noen år siden med veldig lite, og i dag klarte jeg det, så jeg er veldig fornøyd, sier Nizzolo etter seieren.