Dette er klubbene som kan hente Messi

Tirsdag kveld kom sjokkbeskjeden: Lionel Messi vil forlate Barcelona.

Selv om det har vært murring og rykter, er det likevel overraskende når en spiller som omtrent er synonym med et lag vil bytte jaktmarker.

At Lionel Messi er tilgjengelig vil nok sette vann i munnen på de som ønsker seg et best mulig lag.

– Jeg håper at hvis han vil bort, så gjør klubben det mulig. Det skylder de ham etter en så herlig tjeneste for Barcelona, sier TV 2s fotballkommentator Simen Stamsø Møller.

– Spørsmålet er hvem som har råd til ham, og om han vil kreve den samme lønnen. Han har en lønn på en halv milliard i året. Det krever en del av de som skal ta over den, men hvis Barcelona ikke priser ham unødvendig høyt er det noen klubber som har råd til ham.

Få aktuelle

Kommentatoren følger opp med å lansere noen alternativer:

– Da ville kanskje det å se ham sammen med Ronaldo i Juventus vært gøy. Paris Saint-Germain er naturlig annen klubb å tenke på, eller en av de to klubbene i Manchester som tross alt har råd til ham, om han ikke blir altfor dyr.

Om Messi skulle vinne gjennom juridisk og få en gratis overgang vil antallet aktuelle klubber naturlig nok stige, selv om lønnskostnadene ikke akkurat er ubetydelige heller.

De fleste kretser rundt fire til seks aktuelle lag.

Ifølge Marca er Inter, Manchester City og PSG klubbene som kan matche Messis ønsker. Deres motpart i AS mener også at Ole Gunnar Solskjærs Manchester United kan være en mulig destinasjon med tanke på klubbens standing og økonomiske kapasitet. De underbygger det med at Deportes Cuatro tidligere i uken meldte om interesse fra Old Trafford.

Det kunne jo vært en grei oppreisning om det skulle være slik at Jadon Sancho glipper.

Sport nevner også United blant de aktuelle kandidatene, med PSG og Inter som de andre heteste kandidatene. De hevder Barcelona allerede har sondert terrenget med Solskjær og co for en mulig overgang.

Antatt pris

TV 2s La Liga-ekspert, Guillem Balagué, begynner med å nevne et annet lag.

– Chelsea har alltid villet hatt ham. Inter er desperate etter å få ham. PSG sier nei, vi er ikke interessert, men Neymar kan få dem til å endre mening. Manchester City vil kanskje si; «kanskje ikke nå». Jeg vet at City prøvde i 2016, og at de har prøvd nesten hvert år, sier han i intervjuet du kan se øverst.

– Når Messi er tilgjengelig, selv for mange penger, så vil det være mange som ønsker seg ham.

Balagué antar en sum på rundt 150 millioner euro (1,5 milliarder kroner), mens den katalanske radiokanalen RAC hevder styret i Barcelona vil la Messi gå for 222 millioner euro (2,2 milliarder kroner).

BEDRE TIDER: Lionel Messi tar Barcelona-president Josep Maria Bartomeu i hånden da han signerte en ny kontrakt i 2014. Foto: Miguel Ruiz

Det er mye, men tross alt et stykke unna utkjøpsklausulen som gjør at klubben må selge ham. Den lyder på 7 milliarder kroner.

– Barcelona kommer nok til å si at de vil ha ham med videre, men om Messi insisterer, så vil de la ham gå, men for en stor, stor kompensasjon. Det er spennende å se om noen vil betale den høye prisen Barcelona vil ha, sier Balagué.

Kalkulert spill

Han tror Barcelona-presidenten Josep Maria Bartomeu har tatt et kontroversiellt Messi-standpunkt.

– Spørsmålet er om de ønsker å beholde ham. Jeg tror ikke Bartomeu egentlig vil ha ham. Han koster klubben 120 millioner euro hvert år. Det er 20 prosent av pengene som går til førstelaget hvert år. De vil bygge opp på nytt, og de kunne tenkt seg å bruke pengene til det.

Ryktebørsen går naturlig nok i høygir etter nyheten.

Catalunya Radio melder at Messi har vært i kontakt med tidligere sjef, nå Manchester City-trener, Pep Guardiola de siste dagene.

Båndet til Guardiola gjør det selvsagt nærliggende å tro at det kan bli aktuelt.

Outsidere

PSG har lenge vært linket, og trener Thomas Tuchel var ikke avvisende etter tapet i Champions League-finalen. Det dras opp igjen nå.

– Han er veldig velkommen. Hvilken trener sier nei til Messi?, sa Tuchel, før han fulgte opp med:

– Jeg tror Messi avslutter karrieren i Barcelona. Han er Mr. Barcelona.

Nå kan tingene ha endret seg.

TyCSports i hjemlandet Argentina, de første til å nevne Messis overgangsønske, nevner de samme klubbene som andre.

Men de drar også frem Major League Soccer i USA og en retur til barndomsklubben Newells som aktuelle, men som de selv skriver:

– Det siste er bare en utopi, uten annen støtte enn kjærligheten til skjorten.