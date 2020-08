Uttaket kan være starten på en krise

Team Sky (nå Ineos) kom inn i sykkelsporten som et friskt pust i 2010. Som et moderne og britisk lag representerte de noe nytt utenfra det tradisjonelle sykkelmiljøet med en markert avstand til sportens fortid og dopingskandaler. Laget hadde et internasjonalt preg, men tydelig bygget rundt de beste britene med en engelsktalende stamme fra blant annet Australia og Skandinavia.

Den britiske identiteten var forankret med målsettingen om en britisk vinner av Tour de France innen 2015 - et mål realisert allerede i 2012 med Sir Bradley Wiggins. Laget har vært en suksess bygget på oppgangsbølgen som har preget britisk sykkelsport siden slutten av 90-tallet. Siden seieren i Tour de France med Wiggins i 2012 har suksesslaget vunnet sammenlagt seks ganger med Chris Froome, Geraint Thomas og Egan Bernal. Da kolombianske Bernal vant i fjor, ble han den første ikke-britiske rytter fra laget til å vinne den gule trøyen.

Forrige uke kom den overraskende vrakingen av Froome og Thomas til Tour de France. Uttaket kan være et signal om at laget er i ferd med å fjerne seg fra sin opprinnelige britiske identitet. Årets Ineos-mannskap til Touren viser at britisk sykkelsport er inne i et generasjonsskifte. Til starten i Nice er hjelperytteren Luke Rowe eneste brite på laget. Dermed stiller de med det laveste antallet britiske ryttere i Tour de France i lagets historie.

Til sammenligning var fem av lagets ryttere fra Storbritannia i 2015. Lagsammensetting i 2020 skiller seg også ut fra tidligere ved at den opprinnelige hovedvekten av engelsktalende ryttere fra de engelske øyene, samveldelandene og Skandinavia er borte. I 2020 er alle åtte ryttere fra ulike nasjoner, og for første gang i lagets historie stiller de med tre ryttere fra Sør- Amerika.

Froome og Thomas er begge på hell av sine karrierer. Thomas er tatt ut på Tour-laget ni ganger siden 2010, men havner nå i skyggen av yngre lagkamerater på vei opp. Chris Froome er i sitt siste år med laget. Om lagets britiske ryttere i fremtiden ikke presterer i toppen, blir de utelatt eller brukt som hjelperyttere. Med færre briter i det som oppfattes som et britisk lag, synker interessen i Storbritannia. Færre briter i Team Ineos betyr naturligvis færre briter i Tour de France. Det igjen skaper mindre oppmerksomhet i britiske medier og publikum. Etter år med eventyrlig vekst for britisk sykkelsport bør derfor varsellampene lyse i det britiske sykkelforbundet.

Britisk sykkelsport kan være på vei ned etter flere kontroversielle saker i media, viktige rekrutteringslag og proffsatsinger er lagt ned, og det britiske banelandslaget presterer dårligere.

En knallhard og suksessfull satsing på velodromen har vært et viktig springbrett til landeveien for blant annet stjerner som Bradley Wiggins, Geriant Thomas og Mark Cavendish. Den britiske banelandslaget har siden 2000-tallet forsynt seg grovt med medaljer i OL og VM. Men under VM på bane i vinter leverte det britiske landslaget overraskende svakt til å være i en OL sesong. Konsekvensene av at unge briter presenterer dårligere på velodromen kan føre til færre interessante rekrutter til proffnivå på landeveien.

VELODROMKONGER: Bradley Wiggins og Mark Cavendish tok VM-gull i Madison i 2016. Foto: Alastair Grant

Allerede nå kan Ineos-troppen til Tour de France være et forvarsel om at laget i fremtiden blir mindre opptatt av britisk sykkelsport. Med mindre oppmerksomhet på britiske utøvere kan lagets strategi dreies i en mer internasjonal retning med flere ikke-britiske utøvere som åpner opp for nye sponsormarkeder som trenger synliggjøring gjennom en mer internasjonal rytterstall. Alternativt at laget øker satsingen på ryttere fra land og regioner med stort potensial for oppmerksomhet, som for eksempel Colombia.

Mannen som leder det stolte sykkellaget Sir Dave Brailsford er en ypperlig strateg som tenker på lagets fremtid og vekst. Det er forståelig om den mektige sykkellederen ikke låser seg til en britisk tilnærming om laget har et større potensial for sponsorsamarbeid i andre deler av verden hvor fremadstormende ryttere skaper interesse og entusiasme.

NYE INEOS: Søramerikanerne har overtatt hegemoniet i Team Ineos. Her er Richard Carapaz og Egan Bernal. Foto: Marco Bertorello

Laget har blant annet økt samarbeidet med sykkelagenten Guiseppe Acquadro. Den italienske agenten har mange store navn og talenter under sine vinger, blant dem Egan Bernal og Richard Carapaz som er de to antatte topprytterne til Ineos i årets Tour de France. Acquadro er bannlyst i Team Movistar fordi han har hentet flere av lagets ryttere til Ineos. Italieneren med kallenavnet «bakeren» har spesielt god oversikt over søramerikanske talenter anlagt for å lykkes i de største etapperittene. Med sitt gode forhold til Ineos kan Acquadro bidra hjelpe laget med å sette sammen en rytterstall for å tiltrekke store sponsorer utenfor Storbritannia. Økt rekruttering fra et område av verden kan derfor endre lagets identitet og gjøre det dynamisk tilpasningsdyktig til der hvor markedet til enhver tid er mest interessant.

Å sykle i Team Ineos er forbundet med mye prestisje, mulighet for sportslig utvikling, og økonomisk gevinst. For de fleste unge britiske syklister er en kontrakt med Ineos en drøm. Allikevel er det britiske talenter som takker nei til hjemmelaget. Årsaken er at de ser potensial for større utvikling og mer frihet til å få egne resultater i mindre lag med en flatere struktur. At 14 av 23 briter sykler på utenlandske World Tour-lag (sykkelsportens øverste divisjon) viser at Ineos ikke har monopol på de største talentene. Ineos har heller ikke et ønske om å støvsuge Storbritannia for talenter fordi de vurderer flere utenlandske ryttere som større talenter enn de britiske. Om Ineos på sikt velger vekk britiske talenter., skapes uheldige konsekvenser for utviklingen av britiske proffsyklister. Konsekvensene blir færre britiske sykkelstjerner med potensial for å skape begeistring og interesse som stimulerer rekrutteringen i hjemlandet.

Ineos-uttaket til årets Tour de France kan være starten på en krise for britisk sykkelsport.