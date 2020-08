Messi får støtte av Barca-legende og lagkamerater

Lionel Messi vil forlate Barcelona, det bekrefter klubben selv tirsdag.

Nyheten har slått ned som en bombe i fotballverdenen, men den argentinske superstjernen har fortsatt venner i klubben.

– Respekt og beundring, Leo. All støtte, min venn, skriver Barcelona-legende og tidligere Messi-lagkamerat Carles Puyol på Twitter.

Blant de som har svar på meldingen er ingen ringere enn nåværende Barcelona-spiller Luis Suárez. Meldingen hans er kort, men tydelig: med en dobbel applaus-emojien viser uruguayaneren sin tydelige støtte til Messi.

FULL STØTTE: Det er ingen tvil om hvilken siden Carles Puyol og Luis Suárez er på. Skjermdump: Twitter.

Suárez har angivelig fått beskjed av Barcelonas nye trener, Ronald Koeman, at han ikke er en del av nederlenderens planer og at han kan forlate klubben.

Barcelona-spiller Arturo Vidal har også lagt ut en kryptisk Twitter-melding som etter alt å dømme omhandler Messis valg.

– Når du presser en tiger opp i et hjørne, kjemper han! skriver chileneren.

Cuando acorralas a un tigre el no se rinde, el pelea!!!💪🏽👑😉👍🏽🐯 pic.twitter.com/UnZsLNzI9S — Arturo Vidal (@kingarturo23) August 25, 2020

Messis ønske om å forlate klubben skyldes etter alt å dømme misnøye med klubbpresident Josep Maria Bartomeu, og den tidligere klubbpresidenten Joan Laporta ber nå Bartomeu om å trekke seg.

– Bartomeu og hans styre må trekke seg umiddelbart, skriver han på Twitter.

– Hvis de trekker seg, vil det fremdeles være håp om at Messi vil bli i Barca, avslutter han.

Bartomeu i la seva Junta han de dimitir immediatament.



Han anat minant la moral de #Messi per salvar-se ells del desgavell econòmic i esportiu que han creat.



Si dimitissin encara hi hauria esperança que Messi es quedés al #Barça — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) August 25, 2020

TV 2s La Liga-korrespondent Guillem Balagué tror ting kan endre seg dersom sistnevnte forlater klubben.

– Presset situasjonen med Messi skaper kan tvinge frem oppsigelsen til Bartomeu, som er det logiske egentlig. Da kan vi entre en annen fase. Om det skjer, så kan ting endre seg, sier han.

Etter 2-8-tapet mot Bayern i Champions League ble trener Quique Setién erstattet av Ronald Koeman, og sportsdirektør Eric Abidal måtte også gå.

Men bråket er langt fra over av den grunn, og nå legger altså Lionel Messi et enormt press på klubbledelsen.

Hovedgrunnen til hans misnøye skal være at klubben lekket deler av en privat samtale Messi hadde med Koeman.

– Det faktum at det ble lekket, bekrefter mistanken mange har hatt om at styret, og særlig Bartomeu, ikke er misfornøyd om han forlater klubben, sier Balagué.

Hovedårsaken er 33-åringens enorme lønn, og klubbens hardt pressede økonomiske situasjon. Dersom styret blir kastet i presidentvalget i mars, så er de ansvarlige for gjelden.

– Derfor vil de få det til å se ut som om Messi vil forlate klubben. At han er skurken. Alt som har skjedd har ført til et dårligere forhold til styret. Mange har trodd at han har hatt stor makt, men når han har anbefalt ting: Neymars retur, at Ernesto Valverde skulle fortsette, og at det ikke var behov for Griezmann, skjedde ikke. Han har ikke mye makt. Han er ikke fornøyd lenger, slik klubben står akkurat nå.

33 år gamle Lionel Messi har spilt 16 sesonger for Barcelona, vunnet 33 titler, scoret 633 mål og hatt 254 målgivende pasninger på 731 kamper.