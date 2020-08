Messi-bomben: Har gitt beskjed til Barcelona om at han vil vekk

Lionel Messi vil vekk fra Barcelona og det har han gitt skriftlig beskjed om til klubben tirsdag.

Det hevdet store argentinske medier som TyCSports, Fox og TV-personligheten Veronica Brunati, samt spanske Marca, tirsdag kveld.

Litt senere bekreftet Barcelona, ifølge nyhetsbyrået AP, forespørselen.

– Det kommer ikke som noe stort sjokk. Jeg tror rett og slett at han har fått nok. Det har vært en kaotisk situasjon i klubben og det er et lag som ikke står i stil til ham. Det er ikke er så bra som han fortjener. Han er lei av å bære de frem på skuldrene, og av at det ikke er noe fremgang i klubben for øvrig, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

– Han er i en alder nå at dersom han skal prøve noe nytt, så må han tenke seg nøye om. Det er ikke sikkert at beina fungerer i fire-fem år til. Det er kanskje bare to-tre, og da må han gjøre noe nå.

Uenigheter

Messi hadde en klausul i kontrakten som sa at han kunne forlate klubben vederlagsfritt etter denne sesongen.Det er denne han nå ønsker å benytte seg av, men det er usikkert om den fortsatt er gjeldende.

Messi mener de spesielle omstendighetene og at sesongen varte til august gjør at klausulen gjelder ut denne måneden. Argentineren har ingen planer om å delta på Barcelonas pre-season.

Nå venter trolig en juridisk kamp om hvem som har rett. Styret i Barcelona samles i et ekstraordinært møte tirsdag.

Enn så lenge vil de ifølge rapporter kreve at klubber som vil kjøpe Messi betaler utkjøpsklausulen på 700 millioner euro (7 milliarder kroner).

Bakteppet er misnøye med klubbens utvikling og den sittende presidenten Josep Maria Bartomeu. Messis krav kan være en måte å presse ham ut av klubben på.

– Det er mange grunner til at dette skjer, men ting som har skjedd de siste dagene har fått ham til å ta det drastiske valget, sier TV 2s La Liga-korrespondent Guillem Balagué.

Splittelse

Klubben skal ha lekket deler av en privat samtale mellom den nye trenerenRonald Koeman og Messi, der det ble malt et bilde av at Messi var han som ville forlate klubben.

– Det faktum at det ble lekket, bekrefter mistanken mange har hatt om at styret, og særlig Bartomeu, ikke er misfornøyd om han forlater klubben.

Grunnen er argentinerens lønn, anslått til å være 50-60 millioner euro i året. Det er en lønn som gjør handlingsrommet vanskelig for en klubb i en økonomisk hardt presset situasjon.

Spesielt siden at dersom styret blir kastet i presidentvalget i mars så er de ansvarlige for gjelden.

– Derfor vil klubben få det til å se ut som om Messi vil forlate. At han er skurken. Alt som har skjedd har ført til et dårligere forhold til styret. Mange har trodde at han har hatt stor makt, men når han har anbefalt ting: Neymars retur, at Ernesto Valverde skulle fortsette, og at det ikke var behov for Griezmann, skjedde ikke. Han har ikke mye makt. Han er ikke fornøyd lenger, slik klubben står akkurat nå.

Balagué er spent på utfallet.

– Presset situasjonen med Messi skaper kan tvinge frem oppsigelsen til Bartomeu, som er det logiske egentlig. Da kan vi entre en annen fase. Om det skjer, så kan ting ende seg.

Det er varslet en stor opprydning i Barcelona, treneren er allerede byttet ut til Ronald Koeman og sportsdirektøren Eric Abidal måtte gå. Samtidig har flere stjerner ifølge spanske medier fått beskjed om at de kan forlate klubben i sommer, blant dem Luis Suárez og Ivan Rakitic.

33 år gamle Lionel Messi har spilt 16 sesonger for Barcelona, vunnet 33 titler, scoret 633 mål og hatt 254 målgivende pasninger på 731 kamper.