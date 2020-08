«Død» kvinne funnet i live av begravelsesbyrået

20 år gamle Timesha Beauchamp ble erklært død hjemme i Detroit i USA, men like før hun skulle balsameres, ble det oppdaget at hun var i live.

Den oppsiktsvekkende historien kan få folk til å sette kaffen i halsen.

For mens kvinnen lå i en likpose hos begravelsesbyrået, begynte kvinnen å våkne til.

Like før 20-åringen skulle balsameres, en behandling man gjennomfører på døde mennesker, åpnet hun øynene sine, sier familiens advokat i en uttalelse.

– De ville begynt å tappe henne for blod, for å være veldig åpenhjertig, sier Geiffrey Fieger til WXYZ-TV, ifølge The Guardian som også har omtalt saken.

30 minutter med gjenoppliving

Et medisinsk mannskap skal ha blitt tilkalt hjem til kvinnen, ettersom de fikk meldinger om at hun ikke viste tegn til liv.

Helsearbeidere forsøkte å gjenopplive kvinnen i mer enn 30 minutter.

– Fylkets rettsmedisiner ble da kontaktet og gitt de medisinske detaljene. Pasienten ble igjen fastslått å ha omkommet, og levningene ble frigitt direkte til familien, slik at de kunne velge hvordan begravelsen skulle foregå, uttaler brannvesenet videre.

Var i live da de åpnet likposen

Den oppsiktsvekkende oppdagelsen ble gjort hos begravelsesbyrået

– Våre ansatte bekreftet at kvinnen pustet, sier Fieger.

– De var i gang med å balsamere henne. Det mest skremmende er tanken på om hun ikke hadde hatt øynene åpne. Begravelsesbyrået åpnet likposen, og så Timesha ligge der i live, med øynene åpne, sier han.

Moren fikk beskjed om at dattera var død

Hun ble videre fraktet til sykehus med kritiske skader, og ligger nå i respirator, ifølge WXYZ. Til TV-kanalen WDIV-TV sier moren at hun er sjokkert over hendelsen.

Moren til 20 år gamle Timesha, Erica Lattimore, var naturligvis dypt sjokkert.

– Hjeret mitt er så tungt. Noen erklærte barnet mitt for død, og hun er ikke en gang død, sa Lattimore til WDIV-TV ifølge The Guardian.

Det er gjennomgått en intern etterforskning av hendelsen, men Southfield brannvesen insisterer på at politi- og brannavdelingene har fulgt alle prosedyrer.