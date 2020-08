Maguire funnet skyldig i grov vold og forsøk på bestikkelser

Harry Maguire og hans to medtiltalte ble tirsdag ettermiddag funnet skyldig på alle tre tiltalepunkter i en rettshøring på den greske øyen Syros etter bråket på naboøyen Mykonos tidligere i uken.

Det melder SkySports og flere andre britiske medier.

Ifølge kanalens korrespondent Martha Kelner er Maguire dømt til fengsel i 21 måneder og ti dager. Straffen blir imidlertid betinget fordi det var første lovbrudd og anklagene var for forseelser.

Manchester Uniteds-stopperen var selv ikke til stede i høringen, men var reist hjem til England.

– Jeg er fortsatt sterk og sikker på vår uskyld i denne saken. Om noe er det jeg, min familie og våre venner som er ofrene, sier Harry Maguire i en uttalelse.

"I remain strong and confident regarding our innocence in this matter - if anything myself, family and friends are the victims."

I en uttalelse fra Manchester United, referert av The Athletic, varsler klubben en anke på Maguires vegne:

«Manchester United merker seg dommen i den greske retten. Harry Maguire sa seg ikke skyldig til alle anklagene mot ham, og han fortsetter å holde sterkt fast ved sin uskyld.

Det bør fremheves at aktoratet bekreftet anklagene og leverte deres beviser sent dagen før rettsaken, noe som ga forsvars-teamet minimalt med tid til å ta dem innover seg og forberede seg. Et ønske om at saken ble utsatt ble deretter avslått.

På dette grunnlagene, sammen med den betydelige mengden med beviser som motstrider anklagene, vil Harry Maguires juridiske team nå anke dommen, slik at man sørger for en full og rettferdig høring på en senere dato.»

De tre punktene i tiltalen lød på grov vold, å motsette seg arrest og gjentatte forsøk på bestikkelser.

Maguires forsvar hevdet at søsteren til den engelske landslagsspilleren ble dopet ned, mens Maguire selv ble sparket av politiet. Aktoratet hevder på sin side at en politimann ble dyttet, og at fotballstjernen forsøkte å betale seg ut av situasjonen.

Det ble refert til at fotballstjernen sa følgende:

– Vet du hvem jeg er? Jeg er kaptein på Manchester United. Jeg er veldig rik. Jeg kan gi deg penger. Jeg kan betale deg. Vær så snill, la oss gå.

Tidligere tirsdag ble Ole Gunnar Solskjærs kaptein tatt ut i Englands landslagstropp til kampene mot Island og Danmark kommende uke.

– Det er ikke en enkel avgjørelse, og en jeg bare kan ta på bakgrunn av informasjonen jeg har. Jeg har snakket med ham, og hans historie er veldig forskjellig fra det som er blitt rapportert. Dersom faktaene endrer seg lenger frem eller informasjon endrer seg vil jeg måtte revurdere avgjørelsen, sa landslagssjef Gareth Southgate.