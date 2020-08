Så mye ofret Tangen for å bli oljefondsjef

Få trodde at Nicolai Tangen faktisk ville selge seg ut av livsverket AKO Capital, for å få jobben som sjef for oljefondet, og knapt noen hadde ventet at han rett og slett ville gi bort eierandelen til veldedighet. For det er snakk om store verdier.

– Svært personavhengig

– En tommelfingerregel er at et personavhengige fondsselskaper prises til rundt tre prosent av forvaltningskapitalen, sier Morten Astrup, som selv har mange års erfaring med å drive internasjonale forvaltningsfond. I AKO’s tilfelle dreier dette seg i stor grad om Nicolai Tangen.

Dersom man er forsiktig, og følger tommelfingerregelen, vil AKO med sine 200 milliarder kroner i forvaltning prises til seks milliarder kroner, og Nicolai Tangens andel, som han nå gir bort, er verdt rundt 2,5 milliarder kroner.

Tigangern?

Forvalter Jan Petter Sissener synes dette høres noe lavt ut.

– Jeg tror man kan snakke om mellom ti og tolv ganger resultatet, og det bør jo normalt være ganske høyt, ettersom utbyttene fra AKO Capital over årene har gitt Tangen har en formue på rundt 7 milliarder kroner utenom eierandelen i AKO.

AKO Capital hadde i 2019 driftsinntekter på rundt 2,5 milliarder kroner, og en vesentlig del av dette var trolig overskudd.

Forutsetter man da at AKO Capital har kommet opp i et stabilt resultatnivå på rundt 2 milliarder kroner, kan AKO prises til 20 milliarder kroner, og Nicolai Tangens andel til hele 8,6 milliarder kroner.

Hva er AKO Capital verdt?

Så hvor mye har Nicolai Tangen gitt bort - 2,5 milliarder eller 8,6 milliarder kroner?

En rekke momenter trekker anslaget nedover mot det laveste anslaget:

– Hegdefondinvesteringer svinger voldsomt i avkastning fra år til år, og mye tyder på at det var forholdsvis høye provisjoner fra dette i 2019

– Frafall av nøkkelpersoner gir ofte bortfall av kunder og inntekter

– Prisingen av slike selskaper avhenger helt av hvem som kjøper, og har dessuten falt de senere årene

Når Sunday Times satte opp sin Rich List 2020 vurderte de Nicolai Tangens formue til rundt seks milliarder kroner. Dette var klart for lavt, men indikerer også en svært edruelig prising av AKO Capital.