Bekreftet: Pedro klar for ny klubb

Roma bekrefter at de har signert den spanske landslagsspilleren Pedro (33).

Spanjolen var fri til å finne seg en ny klubb etter at avtalen med Chelsea gikk ut etter 2019/20-sesongen, og overgangen til Serie A-klubben har vært ventet.

Klubben opplyser at spilleren har signert en kontrakt til sommeren 2023.

– Jeg er glad for å være her i Roma. Jeg er oppglødd for denne utfordringen og for å kjempe om å oppnå våre mål de kommende sesongene. Jeg vil takke fansen for den velkomsten de har gitt meg. Jeg håper jeg kan gjøre dem glad, sier Pedro i en uttalelse.

Pedro har vunnet både EM og VM med Spania og har i tllegg vunnet både La Liga (fem ganger) og Champions League (tre ganger) med Barcelona før han gikk til Chelsea der han også vant Premier League, FA-cupen og Europa League.

I Chelsea scoret han 43 mål på 206 kamper.