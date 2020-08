Frykter konkursras: – Regjeringen må våkne

– Jeg opplever at de tilstrammingene de har gjort i august, sammen med at kompensasjonsordningen ble avsluttet, ikke henger på greip. Nå må regjeringen skjønne at denne krisen ikke er over for vår bransje, sier direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv til TV 2.

Hun viser til den ferske medlemsundersøkelsen til NHO Reiseliv, som tegner et svært dystert bilde av situasjonen.

7 av 10 reiselivsbedrifter har lavere etterspørsel enn normalt den siste måneden.

9 av 10 har færre bestillinger i september sammenlignet med i fjor.

Over 40 prosent av bedriftene frykter konkurs.

Mer enn hver tredje bedrift i Troms og Finnmark har halvert omsetningen.

Nå er 27.000 ansatte permittert.

– I juli var det 20 prosent arbeidsledighet i reiselivet, mens resten av Norge hadde åtte prosent. Hvis du ser bort fra tre uker i juli, har det ikke vært en bra sommer, sier Krohn Devold.

Ifølge NHO-sjefen var det fullt belegg for kystperlene og små steder i Lofoten da nordmenn hadde feire.

– Gjennomsnittet av norske reiselivsbedrifter hadde halv omsetning i juli og for Oslo så er det 1/3 omsetning av en vanlig juli. Oppsummert er dessverre ikke juli veldig god, sier Krohn Devold.

Krise

Bransjen ber regjeringen og næringsminister Iselin Nybø om å våkne.

– Kompensasjonsordningen må videreføres ut året. Hvis ikke blir det et ras av oppsigelser og konkurser. Ingen kan klare seg uten omsetning. Når kurs- og konferansemarkedet ligger dødt, nordmenn ikke har ferie før i høstferien og utlendingene er borte, er det krise. Vi må ha hjelp til å holde ut slik at vi ikke kverker infrastrukturen i en næring som skal vokse, er det tydelige budskapet fra NHO-sjefen.

Også Arbeiderpartiets reiselivspolitiske talskvinne, Åsunn Lyngdal, hamrer løs på næringsministeren.

– Nybø har vært helt utrolig passiv. Jeg skulle sett en annen næring i Norge som sysselsetter 175.000 mennesker som ikke får oppmerksomhet fra næringsdepartementet. Det er helt ufattelig at man er så arrogant, sier Lyngdal til TV 2.

Slik svarer ministeren

Næringsminister Iselin Nybø svarer følgende på kritikken:

– Vi vurderer ytterligere hjelpetiltak.

– Men det å vurdere, er ikke det å være passiv - dere vurderer uten å gjøre noe?

– Det er akkurat det vi gjør nå. Vi vi må finne ut hva vi kan bidra med og hjelpe reiselivet i den nye hverdagen.

– Så det kommer nye tiltak?

– Jeg kan ikke love at det kommer noe før det eventuelt kommer noe, svarer næringsminister Nybø til TV 2.

Bekymret

I nord går daglig leder Tore Albrigtsen i Active Tromsø en mørk vinter i møte. Hans reiselivsbedrift med nesten 80 huskyer, forventer begrenset besøk i årets vintersesong.

– Lille Troms og landsdelen klarer ikke erstatte det kundegrunnlaget som resten av verden har gitt oss gjennom flere år her i Tromsø, sier Albrigtsen til TV 2.

KOS: Huskyene er glad i sin eier og lykkelig uvitende om krisa Tore Albrigtsen og andre i reiselivet nå opplever. Foto: Nils Ole Refvik/TV 2.

For flere bedrifter stoppet inntektene da landet stengte ned i mars. Flere av reiselivsbedriftene frykter at det store turistinnrykket ikke vil komme før til våren i 2021.

– Det er ingen bedrifter som overlever et og et halvt år uten omsetning. Det her kan være kroken på døra for veldig mange bedrifter, sier han.

For Albrigtsen har et krisetiltak vært å starte opp med kajakkurs. Det har han opplevd stor interesse rundt.

– Disse kursene bidrar til at jeg har omsetning og likviditet. Noe å flyte på inn mot vintersesongen, sier han, og legger til:

– Det er min måte å omstille på, men dessverre varer det ikke evig. De fleste har skåret helt ned beinet. Om regjeringen bestemmer seg for ikke å videreføre støttetiltakene, kommer det til å gå galt. Spesielt her i nord.

Bare huskyene til Albrigtsen trenger fòr for rundt 300.000 i året.

– Vi har foret dem hele sommeren uten inntekt. Det har ikke bare vært enkelt, innrømmer han.