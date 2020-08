Youtube-stjerne død

Det var Cliffords kone, Camryn, som bekreftet den triste nyheten i sosiale medier.

Landon Clifford er kjent fra YouTube-kontoen «Cam&Fam». Kanalen har over 1,2 millioner abonnenter, hvor de deler livet som unge småbarnsforeldre.

Delte på Instagram

I en post på Instagram delte Camryn Clifford den hjerteskjærende nyheten om ektemannen.

«13. august 2020 var Landon's siste dag som far og ektemannen. Han har gått bort etter 6 dager i koma og donerte flere organer til mennesker i nød over hele landet.», skriver hun til sine 474 tusen følgere.

«Han døde og reddet liv på samme tid. Det var en sånn person han var. Barmhjertig, kjærlig, omtenksom, snill og mild. Han var en fantastisk ektemann og den beste faren som jentene noen gang kunne bedt om», skriver hun videre.

Paret har to døtre sammen og ble gravide med førstemann når de kun var 16 år gamle. Den yngste datteren kom til verden i mai.

«Det sørger meg dypt at de aldri vil bli kjent med ham. Han var så ung og hadde så mye mer igjen av livet. Det var ikke slik det skulle gå», skriver hun.

Tobarnsmoren avsluttet innlegget med følgende ord;

«Alt jeg kan gjøre nå er å sørge for at jentene våre vet hvor mye han elsket oss. Han ser ned på oss fra himmelen og lyset fra han vil skinne gjennom skyene når vi ser på ham. Må han hvile i fred».

Nylig delte hun også en post hvor hun skriver at de skal feire ektemannen med følgende tekst: «I dag feirer vi hans liv».

Uklar dødsårsak

Paret delte sin første video på Youtube-kanalen « Cam&Fam» i 2017. Siden den gang har de fått en stor fan-skare.

Flere spør seg grunnen til dødsfallet, noe Camryn ikke nevner i posten, kun at han har vært i kunstig koma siden 13. august.

The Sun skriver at det har blitt startet en innsamling til familien via siden «GoFundMe», så langt har den oversteget målet på ti tusen dollar.