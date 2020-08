Får støtte fra prinsesse Märtha Louise etter drapstrusler

Proffdanser Helene Spilling (24) og TV-personlighet Nate Kahungu (24) er godt i gang med dansetimene før årets Skal vi danse skal på skjermen.

Etter å ha lagt ut bilder på sosiale medier, mottok de drapstrusler og rasistiske ytringer.

– Det var en kar som var litt misfornøyd med at det var en svart gutt som danset med en hvit jente, fortalte Kahungu tidligere til God kveld Norge.

Spilling ble kalt hvitt søppel og en forræder for sin rase. I meldingen stod det også at de kunne bli drept hvis de ble sett sammen.

Flere viser sin støtte

Nå får dansepartnerne stor støtte i sosiale medier både fra kjente og ukjente.

– Det varmer å se tilbakemeldingene jeg har fått, sier Kahungu til God kveld Norge.

De fleste som har skrevet til Skal vi danse-duoen forteller at de støtter dem gjennom det hele og vil heie på dem gjennom denne sesongen.

Programleder Morten Hegseth postet søndag et innlegg på sin Instagramkonto hvor han viser sin støtte og uttrykker frustrasjonen. Flere kjendiser har respondert på posten som ble delt flere ganger i sosiale medier.

Prinsesse Märtha Louise viste sin støtte til Nate Kahungu på Instagram. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix.

En som har vist engasjement og kommentert innlegget til Hegseth, er prinsesse Märtha Louise.

«Det er veldig trist at vi faktisk har det slik fremdeles. Så glad du tar det opp. Alt sånn må opp og fram så det synes og kan tas tak i. Lykke til i årets @skalvidansetv2. Jeg heier», skrev prinsessen fra sin private konto «iam_marthalouise».

Flere kjendiser kommenterte også innlegget.

«Takk for at du setter fokus på dette!», skriver Vibeke Klemetsen, etterfulgt av kjente profiler som Vita og Wanda Mashadi, Marte Bratberg, Kristin Gjelsvik, Sofie Nilsen og Synnøve Skarbø.

– Morten vet jeg er en fantastisk sjel, så det var ekstra godt da han delte det, forteller Kahungu.

Morten Hegseth under innspillingen av Love Island tidligere i år. Foto: Marit Grøtte / TV 2

Viktig å bruke stemmen sin rett

Hegseth forteller til God kveld Norge at han er glad for responsen på posten, men at det viktigste er at budskapet kommer frem.

– Vi må slutte å hate, dette viser dessverre at vi fortsatt har en lang vei å gå, forteller han.

Hegseth var programleder for andre sesong av «Love Island» Norge, hvor Nate var deltaker. Han reagerte sterkt da han fikk vite om de rasistiske meldingene.

– Jeg ble veldig glad i Nate inne på «Love Island». Jeg blir så rasende i sjela at jeg får lyst til å skrike høyt, forteller han.

Han mener også det er viktig at de som har en stemme, bruker den rett.

– All ære til Nate som bruker den plattformen han har og kaster lys på dette, forteller han.