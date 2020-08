Beirut kriserammet: – Trodde ikke at det kunne bli verre

– Mange av innbyggerne jeg har snakket med sier de ikke trodde det kunne bli verre. Behovet for hjelp er enormt, sier kommunikasjonsrådgiver Arne Greig Riisnæs i Kirkens Nødhjelp til TV 2 fra Beirut.

For tre uker siden ble den libanesiske hovedstaden rammet av en enorm eksplosjon som førte til at minst 170 mennesker døde og 6000 ble skadd.

Fortsatt er rundt 160.000 hjemløse etter at 2.750 høyeksplosivt ammoniumnitrat gikk i lufta i havneområdet. Mange av dem vil aldri få hjemmene sine tilbake.

Forrige fredag ankom Riisnæs Beirut for å dokumentere arbeidet organisasjonen gjør i den hardt rammede byen.

Han beskriver et land, en by og et folk i fullstendig krise.

Oppå all elendighet

Ikke nok med at landet er i økonomisk og politisk krise og at Beirut er rammet av konsekvensene av eksplosjonen – samtidig øker også antall bekreftede koronasmittede.

– Smitten har gått i været, og det kommer oppå all elendigheten, sier Riisnæs.

Forrige fredag ble det innført en to ukers nedstenging i landet som følge av smitteøkningen. I tillegg er det innført portforbud om kvelden og natta, fra klokken 18 til 06.

Kirkens Nødhjelp deler blant annet ut mat og hygieneartikler til de som er hardest rammet.

Etter hvert skal organisasjonen også bidra i arbeidet med å reparere folks hjem og utbedre skader slik at de kan flytte hjem igjen.

NØDHJELP: Kommunikasjonsrådgiver Arne Grieg Riisnæs og fotograf Håvard Bjelland i Kirkens Nødhjelp i Beirut. Foto: Kirkens Nødhjelp

– Det er helt vilt å se hvor mange som har fått vinduer og dører blåst inn. Det er et stort behov for at dem som har lite, kan få flytte hjem igjen, sier Greig Riisnæs.

– 55 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, som tilsvarer cirka under 8 dollar om dagen. Det er fortsatt en akutt krise i byen, sier han videre.

OPPRØR: Libanesere i protester mot regjeringen etter den enorme eksplosjonen i Beirut. Seks dager etter eksplosjonen gikk regjeringen av. Foto: Joseph Eid / AFP / NTB scanpix

Riisnæs sier at det verste med krisen i byen er å se hvor mange som er avhengig av hjelp for å klare seg fra dag til dag.

– Pengene er ikke verdt noe, og utgangspunktet deres var dårlig fra før, så kom koronakrisen, også kom eksplosjonen, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Sender hjem syke

Den enorme eksplosjonen førte til at også viktig infrastruktur ble ødelagt, blant annet sykehus.

ØDELAGT: 300.000 mistet hjemmene sine etter eksplosjonen. Nå er tallet 160.000 etter at folk fikk flytte inn hos venner og familie. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

– Med koronasituasjonen oppå dette har de sprengt kapasitet. Vi har fått opplyst at det ikke er ledige senger i Beirut. Syke folk sendes hjem fordi de må ta inn dem som er enda hardere rammet. Dette er en by i absolutt krise, sier Greig Riisnæs.

Ifølge Kirkens Nødhjelp har rundt 400 leger og sykepleiere blitt smittet med korona i forbindelse med at de tok imot hardt skadde etter eksplosjonen.

Myndighetene i Libanon frykter den sårbare helsesektoren kan komme til å slite dersom det kommer en større bølge av nye koronatilfeller.

Det har blitt registrert 126 koronadødsfall i Libanon, og 13.155 er bekreftet smittet, et tall som øker hver dag som går, ifølge Worldometers.

– En strøm som aldri sluttet

En av dem som opplevde eksplosjonen og sprengt sykehuskapasitet på nært hold, var Kirkens Nødhjelps landdirektør Benedicte Hafskjold.

Hun ble skadd og måtte på sykehus, har hun tidligere fortalt til TV 2.

DELER UT MAT: Landdirektør Benedicte Hafskjold deler ut av mat til dem som ikke lenger har penger eller et sted å lage mat lenger. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Hafskjold sier hun var blant de første som ankom sykehuset. Allerede da merket hun at kapasiteten var sprengt.

– Etter at jeg kom på sykehuset, kom en strøm av folk som jeg ikke så noen ende på. En radiolog kom og sydde meg. Det var en helt surrealistisk opplevelse å se glass over alt, skadde over alt og biler over alt, sier hun til TV 2.

Landdirektøren har i mange år vært i Libanon. Hun sier at det er mye frustrasjon og bekymring blant det libanesiske folk.

Hafskjold sier hun er glad for at responsen på den humanitære innsatsen har kommet kjapt i gang.

– Det har bidratt til øke oppmerksomhet rundt fattigdommen. Mange sier nå at det er i hvert fall endelig er noen som snakker om hvordan de har det, ser hvordan det har vært, sier Kirkens Nødhjelps landdirektør.