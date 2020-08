Maguire med i England-troppen tross feriebråket

Harry Maguire fikk plass i den engelske landslagstroppen til tross for at han de siste dagene har vært i klammeri med greske styresmakter.

Det har vært stilt spørsmål ved om Gareth Southgate kunne ta med Manchester United-stopperen som tirsdag er hovedperson i rettsforhandlinger på øyen Syros.

Maguire var involvert i en konfrontasjon med politiet utenfor et utested på ferieøya Mykonos i forrige uke. Mens Manchester United-spilleren hevdet han ble sparket, hevder aktoratet at en politimann ble dyttet, og at fotballstjernen skal ha forsøkt å betale seg ut av situasjonen.

GODT FORHOLD: Harry Maguire og Gareth Southgate sammen under VM. Foto: Matthias Schrader

– Dette har sannsynligvis vært den mest kompliserte uttaksprosessen jeg har hatt, sier Southgate ifølge Sky Sports.

– Det er ikke en enkel avgjørelse, og en jeg bare kan ta på bakgrunn av informasjonen jeg har. Jeg har snakket med ham, og hans historie er veldig forskjellig fra det som er blitt rapportert. Dersom faktaene endrer seg lenger frem eller informasjon endrer seg vil jeg måtte revurdere avgjørelsen.

Stoler på stopperen

Southgate holder altså døren åpen for at det kan bli Maguire-exit, men tror på det han er blitt fortalt.

– Jeg har et fantastisk forhold til gutten. Harry har vært en fantastisk type for oss, og jeg har ingen grunn til å tvile på det han forteller meg. Han har min støtte akkurat nå.

– Harry er lei seg for det faktumet at han har satt det søkelyset og oppmerksomheten på laget og det har han sagt unnskyld for, men han har også sin egen side av historien som vil komme ut etterhvert.

Sterling med

Raheem Sterling er også med i troppen etter at han ble avbildet på Usain Bolts famøse fest på Jamaica i helgen. Bolt er smittet med koronaviruset, og festen hadde alt annet enn sosial distanse.

Sterling har imidlertid avlagt en negativ prøve for Covid-19, og han skal testes igjen før samlingen.

Den engelske landslagssjefen presenterte også tre nykommere i troppen: Phil Foden (Manchester City), Kalvin Phillips (Leeds) og Mason Greenwood (Manchester United) kan få sine første kamper for «Three Lions».

Jordan Henderson (Liverpool) og Ben Chilwell (Leicester) er ute med skade.

Hele troppen:

Målvakter: Dean Henderson, Jordan Pickford, Nick Pope

Forsvarere: Trent Alexander-Arnold, Eric Dier, Joe Gomez, Michael Keane, Harry Maguire, Tyrone Mings, Kieran Trippier, Kyle Walker

Midtbanespillere: Phil Foden, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice, James Ward-Prowse, Harry Winks

Angrepsspillere: Tammy Abraham, Mason Greenwood, Danny Ings, Harry Kane, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Raheem Sterling.

Saken oppdateres.