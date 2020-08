Derfor vil hun ikke snakke om fødselen

Den 13. sesongen av reality-programmet «Paradise Hotel» er i gang for fullt. Tradisjonen tro har elleve deltakere sjekket inn på det mye omtalte luksushotellet i Mexico - hvor festing, ligging og krangling står på menyen.

Redd for å bli byttet ut

Programleder Triana Iglesias (38) har styrt skuten i 13 år og på et tidspunkt var hun redd for at kanalen ville bytte henne ut med en yngre person.

– Jeg er jo eldre og folk forbinder «Paradise Hotel» med meg, men jeg merker jo det at jeg er nesten dobbelt så gammel som mange av de som er der, forteller Iglesias da hun møtte Dorthe Skappel.

– Da tenkte jeg at kanalen eller seerne ikke vil ha meg som programleder snart, fordi de vil ha en ung jente der. Men samtidig så tenker jeg: Jeg er jo ung. Alder er bare et tall, fortsetter programlederen.

Da Skappel spør om Iglesias gjorde noe konkret for å sikre seg jobben, svarer hun følgende:

– Jeg gikk i møter med kanalen, som jeg gjør hvert eneste år. Og jeg må si at jeg er så takknemlig for at seerne og kanal fortsatt har lyst til å ha meg der.

Første gang i studio

Dorthe Skappel er for første gang i studio med programlederne Marte Bratberg og Niklas Baarli, hvor hun forteller om møtet med Triana Iglesias.

FØRSTE GANG I STUDIO: Dorthe Skappel snakker om møtet sitt med Triana. Foto: God kveld Norge

– Hva mer snakket dere om da du møtte Triana, spør en nysgjerrig Baarli.

– Det var selvfølgelig denne graviditeten da, og hvor skal de bo og sånne ting, svarer Skappel.

Hjemmefødsel

Grunnet korona-situasjonen har Iglesias vært mye inne. Det har fått henne til å tenke.

Dette er en Doula En doula er en fødselsledsager som gir emosjonell, fysisk, informativ og praktisk støtte til fødekvinnen og partneren før, under og etter fødselen.

Doulaen utfører ingen medisinske oppgaver og har ikke noe medisinsk ansvar.

Doula er ikke en beskyttet tittel, og man trenger ingen formell utdannelse.

Siden Doulaskolen ble startet i 2009 har over 100 studenter blitt utdannet.

Typisk er 2-4 møter før fødsel, gjerne et med gravidmassasje, tilstedeværelse under selve fødselen og to barselmøter etterpå. (Kilder: Norsk Doulaforening, Doulaskolen og Ingrid-Alice Bløtekjær)

– Kanskje jeg skal føde hjemme, jeg vet ikke. Det kan hende, sier hun.

Hun forteller at moren hennes selv fødte på sykehus, men hun har snakket med en «Doula» som var veldig overbevisende.

– De brukte det mye i gamle dager. Men det er som en slags jordmor, bortsett fra at hun er mer spirituell, forteller programlederen.

– Jeg vil ha henne der under fødselen for å assistere meg, fortsetter hun.

Mammapolitiet

Iglesias forteller at hun ikke vil snakke så mye om fødselen, fordi alle skal ha en mening rundt det.

– Jeg skal ikke glede meg til fødselen, for den kommer til å gjøre vondt. Men det er jeg forberedt på. Jeg vil ha naturlig fødsel og jeg vet det kommer til å gjøre vondt. Men er ikke det litt meningen da, spør 38-åringen, før hun fortsetter:

– Jeg vil ikke snakke så mye om det, fordi folk mener veldig mye. Når jeg sier hvor langt jeg er på vei, er jeg enten for liten eller så er jeg for stor. Eller så mener de jeg bør føde sånn eller sånn. Jeg orker ikke så mye meninger, dette er min opplevelse, så jeg må få lov til å gjøre dette selv.

– Preges du av det folk sier?, spør Skappel.

– Jeg pleier ikke å gjøre det, men for første gang på veldig mange år så merker jeg at jeg tar ting til meg, jeg er litt sårbar, og det er jeg ikke helt vant til, avslutter hun.