Hivju med tordentale etter misbruk i nettbløff: – Dette er ren svindel

Hivju, som for mange er kjent for sin rolle i «Game of Thrones», sier at han har involvert advokater for å sette en stopper for falske reklamer med hans navn.

– DETTE ER USANT! Jeg er lei av å bli misbrukt i bitcoin-reklamer. Vær så snill stopp, skriver han, og fortsetter:

– Dette er ren svindel. Jeg har aldri invesetert i Bitcoin og kommer ikke til å gjøre. Nå må det være nok, vær så snill å slutt.

Uten samtykke

Han og managmentet Panorama prøver å komme til bunns i hvem som sprer disse reklamene. Selskapet sier følgende, via Hivjus Instagram:

– Dette har skjedd uten vår viten og uten vårt samtykke. Vi ønsker derfor å advare folk om dette bedraget som ikke er noe annet enn en fiktiv fortelling med hensikt om å svindle folk for pengene sine.

Managmentet skriver også at NRK og TV 2 har blitt involvert i bløffen, vet at skaperen av de falske reklamene har brukt dem som avsender, uten at de to mediene har samtykket til det.

Flere kjendiser misbrukt

Dette er ikke første gang norske kjendiser har blitt misbrukt i bitcoin-reklamer, også TV 2s Vår Staude har gått gjennom det samme.

– Jeg tenker at det er bra at folk får vite at dette er svindel, at folk må være årvåkne og kritiske til mye som dukker opp på nett. Virker noe som for godt til å være sant, er det sannsynligvis det. Hvis annonsen eller mailen i tillegg er full av språkfeil, kommafeil, orddelingsfeil og bruker ti år gamle bilder, er det enda større grunn til å tenke seg nøye om. Selv har jeg sparepengene mine i banken og det funker bra for meg, sa Staude til TV 2 i 2018.

Hun ble misbrukt i bitcoin-reklamer nok en gang i 2019.