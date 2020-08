Så mange har testet positivt for koronaviruset på norske flyplasser

Tall fra FHI viser at det kun er gjennomført et fåtall positive koronatester ved flyplasser i Norge.

En oversikt fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser hvor mange som har blitt testet ved norske flyplasser etter ankomst til Norge.

Oversikten viser at over 2000 personer så langt har testet seg for covid-19 på Bergen Lufthavn Flesland, mens bare én av testene var positiv.

På Trondheim Lufthavn Værnes har i underkant av 800 personer testet seg, hvorav én test var positiv. Ingen av de 550 testene på Sandefjord Torp Lufthavn har vært positive.

Totalt har 8607 personer testet seg på flyplasser i Norge. FHI opplyser at 20 av disse testene har vært positive.

FHI minner om at det er mulig å være smittet selv om testen er negativ.

«Derfor gjelder karantenereglene uansett. Dersom du kommer fra land der det kreves karantene, må du altså være i karantene selv om du tar testen», opplyser FHI.

Dersom du testes ved en flyplass i Norge, vil du få svar på testen innen tre dager.

«Dersom testen viser at du har covid-19, vil du bli kontaktet og fulgt opp av helsetjenesten i kommunen der du bor eller oppholder deg», skriver FHI.