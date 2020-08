Gjermund Hanssen ny påtaleansvarlig i Lørenskog-saken

– Jeg er glad for at Gjermund Hanssen har takket ja til å overta påtaleansvaret i denne alvorlige og svært krevende saken. Med i påtalelaget har han et team med erfarne påtalejurister, som alle har jobbet med saken i lang tid. Jeg er derfor trygg på at kontinuiteten og erfaringsoverføringen er godt ivaretatt, sier påtaleleder Mona Hertzenberg i Øst politidistrikt til TV 2.

Tidligere i august ble det kjent at Haris Hrenovica, mannen som har vært påtaleleder i Lørenskog-saken siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober i 2018, slutter i Øst politidistrikt for å begynne i PST.

Nå er det klart at Gjermund Hanssen overtar jobben med å lede de juridiske vurderingene i saken.

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø, leder av spesialseksjonen i påtaleenheten i Øst politidistrikt, overtar nå rollen som politiets talsperson i saken.

Statsadvokat Erik Marthinussen har kalt byttet av påtaleansvarlig for «mindre heldig».

Det har snart gått fire måneder siden Tom Hagen ble pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone. Det skjedde etter at politiet hadde etterforsket saken i 18 måneder.

Eidsivating lagmannsrett mente imidlertid at bevisene mot milliardæren ikke holdt, og dermed ble han løslatt etter 11 dager i varetekt. Siktelsen mot ham er imidlertid opprettholdt.

Hagen nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre.