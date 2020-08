Politidirektøren om SIAN-angrepene: – Bekymringsfullt

Politidirektør Benedicte Bjørnland forteller i et intervju med TV 2 at politiet ser på SIAN-angrepene i Bergen som bekymringsfullt, og vil straffeforfølge eventuelle lovbrudd.

Politiet måtte bruke pepperspray under SIAN-demonstrasjon i Bergen lørdag forrige uke. SIAN-leder Lars Thorsen ble skadd under sammenstøtene, og tre personer er siktet for forholdet.

Det skjedde da flere motdemonstranter hoppet over gjerdet og gikk løs på medlemmer av SIAN.

Kort tid etter at demonstrasjonen hadde startet ble SIANs leder Lars Thorsen var en av de som ble angrepet, og han ble sett blødende fra hodet.

Politiet måtte bruke pepperspray mot motdemonstrantene. Til slutt ble det så mye bråk at SIAN valgte å avslutte demonstrasjonen.

Bekymringsfullt

Politidirektør Benedicte Bjørnland forteller i et intervju med TV 2 at politiet ser på hendelsen som delvis dramatisk, og bekymringsfullt.

– Vold løser ingenting, sier hun.

– Vår rolle er å sikre trygg og forsvarlig gjennomgang av demonstrasjonen. Vi skal påse at demonstrasjoner kan foregå trygt og sikkert for alle, og i det siste har vi hatt utfordringer, sier Bjørnland.

Videre forteller hun at politiets oppgave er ikke å mene noe om demonstrasjonene eller hvilke ytringer som blir gitt.

– At aggresjonen blir rettet mot politiet er bekymringsfullt og til dels dramatisk. Vår rolle er å sikre trygg gjennomføring av demonstrasjonen for alle.

Til helgen skal det være en ny SIAN-demonstrasjon i Oslo.

– Jeg tror Oslopolitiet er godt forberedt. Vi er nødt til å appellere til folks sunne fornuft.

Risikerer domfellelse

Politiet vil straffeforfølge eventuelle lovbrudd.

– Hva slags straff kan man risikere dersom man havner i sammenstøt med politiet eller SIAN-tilhengere?



– Hvis det blir et voldelig sammenstøt, der man kaster stein eller slår noen eller gjort noe tilsvarende, kan man risikere å bli etterforsket og få en eventuelt domfellelse. Og det er en dårlig start på voksenlivet, sier Bjørnland.



Forsvarte bruken av tåregass

Politiet forsvarte bruken av tåregass i forbindelse med sammenstøtene under lørdagens Sian-demonstrasjon og motdemonstrasjonen i Bergen sentrum.

– De som kommer med kritikk, burde ta en titt på videoopptakene fra situasjonen og se at dette var noe vi gjorde etter at sperringene ble brutt, har driftsenhetsleder Morten Ørn i Bergen-politiet sagt til NTB.

– Alternativet ville vært at vi tok i bruk køller, og politiet ville vært i stort undertall. Da kunne det blitt større skader på både politiet og ungdommene.

Evalueringsmøte med kommunen

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen ba om et evalueringsmøte med politiet mandag morgen, og det var driftsenhetsleder Morten Ørn som møtte byrådslederen.

– Jeg ønsker å forklare om bakteppet for demonstrasjonen og snakke om hvordan vi kan gjøre det bedre neste gang slik at ikke alt sinnet er rettet mot politiet i forkant, sa han, og pekte på at mange på forhånd var sinte på politiet for at de ikke stanset demonstrasjonen.