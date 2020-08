Familie-SUVen RAV4 har vært en stor suksess for Toyota i mange år.

Samtidig er dette en bil som ganske tydelig viser utviklingen i det norske bilmarkedet de siste tiårene.

Først var den et veldig godt eksempel på hvordan SUV-ene tok stadig større markedsandeler fra de tradisjonelle familiebilene. Så endret den drivlinje fra bensin og diesel – til hybrid. Og nå er akkurat den nye og ladbare hybridutgaven av RAV4 i landet.

Toyota er langt fra tidlig ute med ladbar hybrid her. Men nå kommer de, og de hevder at mange års erfaring med utvikling og salg av hybridbiler gjør at de også har et teknologisk forsprang på mange konkurrenter.

Snartur til Drammen

Den første testkjøringen av ladbar RAV4 skulle egentlig vært i Danmark, i dag. Men i likhet med mye annet har også dette blitt endret av korona-situasjonen. Brooms Mats Brustad fikk derfor kort vei til billlansering. Her holdt det å sette seg i bilen, og kjøre til Drammen.

Nå skal vi finne ut hvordan dagen hans med ladbar RAV4 har vært.

Ring, ring...

– Hei, Knut. Kan du gjette hva det første jeg sjekket ut med denne bilen var?

– He he. Ja, jeg tror det... Her er det vel nærliggende å tenke rekkevidde?

Se hvem som endelig kommer med elbiler

Her står de nye bilene linet opp i Drammen. Noen med belgiske skilter, andre med norske. Bilder: Mats Brustad

Holder det den lover

– Absolutt! Det er også svært viktig med biler som dette. Og her har vi et litt spesielt utgangspunkt. Da Toyota først presenterte bilen, gikk de ut med et estimat på elektrisk rekkevidde som var på 65 kilometer. Nå har de vært gjennom hele testprosedyren med bilen og kom med gode nyheter i dag. Det offisielle tallet er nemlig nå justert opp til 75 kilometer, etter WLTP-målemetoden. Det er et godt tall, som ingen av de sammenlignbare konkurrentene kan matche.

Testbilen Mats kjører er med Executive Bitone utstyrsnivå, som blant annet inkluderer 19 toms felger sort tak og digitalt bakspeil.

– Men klarer den det i praksis?

– Ja, den holder faktisk det den lover. Jeg startet med fulladet bil i testruta og låste den i elektrisk kjøring. Her holdt jeg fartsgrensene og fulgte trafikken. Ikke noen form for ekstrem sparekjøring. Inkludert en ganske bratt stigning mot slutten kom jeg nøyaktig 75 kilometer, så var det tomt for strøm.

– Forholdene var ganske fine her, temperatur på rundt 15 grader og jevn kjøring. På vinteren vil nok rekkevidden falle endel. Men hadde vi droppet den siste stigningen i dag (mot Lampeland), er jeg sikker på bilen hadde klart 80 kilometer på strøm, sier Mats.

Brukt Toyota: Dette er et ekte klenodium

Mats forteller at bilen oppleves komfortabel på veien. Samtidig skal den være bedre å kjøre enn den vanlige hybriden, blant annet på grunn av et lavere tyngdepunkt.

Nummer to etter Supra

Denne RAV4-utgaven er utstyrt med en batteripakke på 18,1 kWt. Systemeffekten ligger på 306 hestekrefter, det bør gi solid kraftoverskudd selv om bilen veier endel.

– Ja, her tror jeg endel Toyota-kunder kan få seg en overraskelse. Det er faktisk litt uvant å kjøre en Toyota med såpass bra fraspark. Dette er faktisk den kraftigste Toyota-modellen på markedet, etter Supra. 0-100 km/t går unna på 6,2 sekunder. Firehjulstrekk er naturligvis smart for å få utnytte kreftene, også på vinteren, sier Mats og legger til:

– Toyota har fått endel kritikk for sine trinnløse CVT-girkasser, mest fordi motoren oppleves masete ved gasspådrag. På grunn av den elektriske drahjelpen i denne bilen, jobber motoren lettere, dermed blir også hele opplevelsen mer harmonisk, sier han.

Les også: Vår test av Toyota RAV4 her

Interiøret er funksjonelt og fint, men kanskje ikke direkte spennende.

Går for "full pakke"

Bilen Mats har kjørt i dag er en av de aller første på norske skilter. Vi snakker toppmodellen Executive Bitone, som ferdig utstyrt koster 593.400 kroner.

– Noen vil kanskje tenke at det er mye penger for en RAV4, men til denne prisen får du en komplett pakke, med mye utstyr og også panorama-soltak. Interiøret er ikke på nivå med tysk premium, og inntrykket inne i kupeen er litt kjedelig. Men det er stort sett fine materialer, blant annet mye skinn. Blant nyhetene er også head up display, interessant å se at flere japanere kommer med det nå. Rimeligste versjon, som heter Life, starter forresten på 497.700 kroner, men Toyota regner med at mange kunder går for "full pakke".

Toyota Corolla: Husker du denne folkefavoritten?

Bilen leverer 75 elektriske kilometer på første forsøk.

Skal selge 3.000 biler

– Hva med plassen, går drivlinjen mye ut over den?

– Nei, her har Toyota pakket godt. Gulvet i bagasjerommet skrår minimalt oppover, men det rommer likevel 520 liter. Det betyr fullverdig familiebilplass.

Bagasjerommet sluker 520 liter.

– Hva tenker du, er det da noe som kan stoppe denne fra å bli en norsk bestselger?

– Nei, det tror jeg faktisk ikke. Toyota har en svært hårete målsetning her. Ambisjonen er å selge 3.000 eksemplarer av bilen i høst. Det er mye. Men når vi ser hva de kommer med, bør det ikke være umulig. Det hører naturligvis også med til historien at de har veldig mange eksisterende RAV4-kunder som helt sikkert kan være klare til å gå over til noe ladbart. Og velger de denne bilen, vil de aller fleste av dem gjøre unna det meste av kjøringen sin på strøm.

Vi kommer tilbake med mer om den ladbare RAV4-modellen om ikke lenge.

LES MER: Her får du SUV helt uten avgift

Se video av Toyota RAV4 under: