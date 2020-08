Alvorlig skadd etter å ha blitt klemt i papp-presse

En mann er alvorlig skadd etter å ha kommet i klem i en søppelpresse ved butikken Jula på Hillevåg i Stavanger.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 11.48 tirsdag formiddag.

– En ansatt på Jula gikk ut for å starte søppelpressa. Etter at han hadde startet den, oppdaget han at det var en person inni konteineren. Maskinen ble stoppet umiddelbart, men da hadde skaden allerede skjedd, sier innsatsleder Runar Heggen i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Mannen satt en stund fastklemt i pressen, men er nå frigjort og sendt til akuttmottaket på Stavanger universitetssjukehus.

Skadene betegnes som alvorlige, opplyser politiet på Twitter.

