«Funkygine» raser mot «Skal vi danse»: – S***** drittprogram

Treningsblogger Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (31) holder ikke tilbake når hun snakke om programmet i sin historie på Snapchat.

– Jeg hater «Skal vi danse», sier hun.

«Jørgine har forlatt chatten»

Massa Vasstrand forteller at det tikket inn meldinger hos henne i en «Skal vi danse 2019»-chat på Snapchat som hun er en del av, men som hun egentlig ønsker å melde seg ut av.

DELTOK I FJOR: Jørgine Massa Vasstrand deltok i Skal vi danse i fjor. Her sammen med Aleksander Hetland under finalen. Foto: Espen Solli / Tv 2

– Jeg har bare dårlige minner fra «Skal vi danse», forklarer «Funkygine» som kom på andreplass i fjor.

Hun sier at det frister å forlate gruppechatten, men hun nøler litt fordi det da vil komme synlig frem: «Jørgine har forlatt chatten».

– Da blir det så tydelig at man er bitter,[...] men jeg er jo bitter og hater «Skal vi danse» og at jeg ikke vant, sier influenseren.

Massa Vasstrand ønsker ikke å ha noe med programmet å gjøre og understreker at hun ikke har tenkt seg på noen premiere eller å se premieren med de andre deltakerne.

– Satans drittprogram, sier hun irritert.

Politisk korrekt

«Funkygine» innrømmer at hun hater «Skal vi danse» først og fremst fordi hun ikke vant.

– Jeg er ekstremt umoden når det gjelder slike ting, og det har jeg ikke tenkt å gjøre noe med, forklarer hun.

For det andre forklarer treningsbloggeren at hun ikke liker programmet fordi man måtte være politisk korrekt, og si de «rette tingene» for at flest mulig skulle like henne.

– Det synes jeg er ganske slitsomt. Jeg har en tendens til å si ting som ikke alle synes er hyggelig.

Får støtte fra mannen

STØTTER SIN KONE: Morten Sundli er enig med sin kone Jørgine Massa Vasstrand, og støtter det hun sier om danseprogrammet. Foto: Espen Solli / TV 2

«Funkygine» sendte så en melding til familien for å høre om de syntes hennes utsagn på Snapchat, eller om de var enige.

Hennes mann, Morten Sundli (30), støtter sin kone.

– Når den mildeste personen i familien vår sier: «helt nydelig», så er det innafor, sier hun.

«Funkygine» sier at hun finner støtte i at hennes mann er enig i det hun uttaler om programmet.

– Når man sier upopulære ting så er det greit å ha noen som sier det samme som deg, slik at vi kan være sammen med noen om å være upopulære, forklarer hun.

– Leit å høre

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, sier følgende om saken:

– Vi synes det er leit å høre at Jørgine sitter igjen med dårlige minner fra sin Skal vi danse-tid, sier Dahl til God kveld Norge.

Selv om Massa Vasstrand velger å gå hardt ut mot danseprogrammet i sin historie på Snapchat har han respekt for det.

– Vi har selvsagt full respekt for at hun velger å være åpen om sine opplevelser med sine mange følgere i sosiale medier, forteller Dahl.

Massa Vasstrand har ikke svart på God kveld Norges henvendelse.