Foreldre frykter høsten med få omsorgsdager

Småbarnsforeldre frykter sykt barn-dagene vil forsvinne i et jafs med strenge barnehageregler. – Jeg forventer at det blir satt inn tiltak, sier stortingspolitiker.

Like sikkert som at høsten kommer, kommer også snufs og snørr blant barnehagebarn.

Men med strenge regler som gjør at barn som bare snørrer litt også må holdes hjemme fra barnehagen, er det mange småbarnsforeldre som frykter at omsorgsdagene raskt blir brukt opp.

Skule Wigenstad (34) er en av mange som er bekymret.

Tirsdag i forrige uke ble sønnen hans på to år sendt hjem fra barnehagen på grunn av snørr.

Fleksibilitet

Gutten var ellers i fin form, men retningslinjene tilsa at han skulle sendes hjem da snørret rant fra nesen.

– Jeg har full forståelse for barnehageansatte som sender hjem barna. De gjør bare jobben sin og følger retningslinjene de har fått beskjed om for å forhindre smitte, sier Wigenstad.

Men da toåringen ikke ble snørrefri i løpet av uke måtte Wigenstad og samboeren bruke fire av 10 omsorgsdager – bare i løpet av forrige uke.

– Vi er heldige, som har relativt fleksible arbeidsgivere, og kan ha hjemmekontor. Men jeg tenker på de med barnehagebarn som ikke har så fleksible ordninger som oss, sier Wigenstad.

Samtaleemnet blant mange av småbarnsforeldrene i kretsen til Wigenstad er nettopp hvor fort man bruker opp omsorgsdagene, når barnet må være hjemme ved det minste tegn på forkjølelsesymptom – spesielt nå når alle høstforkjølelsene står for døra.

– Det er jo en unntakstilstand nå, og vi deltar alle i dugnaden, men det bør også legges til rette for at vi alle kan delta i denne dugnaden, sier han.

Usikker? Hold barnet hjemme

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har et klart råd til dem som er usikre på om de skal sende poden i barnehagen eller ikke.

– Det med å holde seg hjemme er en hovedregel som også gjelder når det ikke er en pandemi, men den er ekstra viktig nå. Det er for at vi ikke skal få vanlig forkjølelse inn i barnehagene, som gjør at enda flere blir engstelige og at vi må teste mange flere enn vi ellers hadde trengt, sier Nakstad.

Som forelder har du krav på et visst antall omsorgsdager per år for å kunne være hjemme fra jobben med syke barn.

Under koronapandemien hadde arbeidstakere dobbelt antall sykt barn-dager. Men fra 1. juli gikk man tilbake til vanlig kvote, men antall brukte dager i 2020 ble nullet ut.

Men dette er ikke nok, mener SV-politiker Freddy André Øvstegård, som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Krever handling

Øvstegård frykter at foreldre ikke er godt nok rustet med omsorgsdager til å møte koronahøsten. Derfor rettet han nylig et skriftlig sprøsmål til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

FORVENTER HANDLING: Freddy André Øvstegård (SV) krever at regjeringen må stiller opp for foreldre og utvider antall omsorgsdager. Foto: Stian Lysberg Solum/ NTB scanpix

Her skriver Øvstegård at det er positivt at regjeringen nullstilte antall omsorgsdager etter nedstengningen av skoler og barnehager nasjonalt, slik at foreldre som må være hjemme med barn ikke rammes økonomisk.

«Men nå står vi i en situasjon med lokale utbrudd og lokale tiltak, der for eksempel Indre Østfold kommune har vedtatt å stenge barnehager og SFO én uke. Vil regjeringen sørge for at familier i slike tilfeller også får flere omsorgsdager, samt vurdere å utvide antall omsorgsdager slik det er mulig for foreldre å holde barna hjemme ved også mindre tegn på sykdom?» skriver Øvstegård i spørsmålet til Røe Isaksen.

– Rammer folk økonomisk

Spørsmålet stilte han for over en uke siden, men har fortsatt ikke fått svar.

– Jeg forventer at regjeringen setter inn lokale tiltak ved lokale smitteutbrudd. Vi fikk det til nasjonalt, da får vi det til lokalt også, sier Øvstegård til TV 2.

Han legger til at verken godt smittevern, eller at foreldre må være hjemme med små barn, skal ramme folk økonomisk.

– Det holder ikke med den «vent og se holdningen» som regjeringen og Røe isaken har, sier SV-politikeren.

Arbeids-og sosialdepartementet opplyser til TV 2 at de holder ett øye med situasjonen med antallet omsorgssaker for syke barn, og opplyser at de tror 20 dager, 10 + 10 for hver av foreldrene, vil holde for de aller fleste denne høsten – og at de derfor foreløpig ikke har planer om endringer.