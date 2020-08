Dette er rådet til alle som venter på refusjon

TV 2 skrev forrige uke om en klagestorm mot SAS og Norwegian. Nesten et halvt år etter at strenge tiltak ble innført for å stanse spredningen av koronaviruset, er det fortsatt mange som ikke har mottatt refusjon for sine kansellerte reiser.

– Den situasjonen vi nå er i er ødeleggende for tilliten til både bransjen og håndhevelsen av forbrukerrettighetene. Det gir inntrykk av at forbrukere og forbrukerrettighetene er mindre viktig i en krisesituasjon, har direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet tidligere slått fast.

Flere frustrerte kunder har fortalt om lite respons og manglende tilbakebetaling fra flyselskapene.

– Veldig uheldig

Forbrukerrådet får stadig mange henvendelser fra folk som har spørsmål om rettigheter knyttet til flyreiser. De fleste spørsmålene handler om refusjon etter kansellerte reiser og når pengene kommer, forteller jurist Caroline Skarderud i Forbrukerrådet.

– Hvis du selv avbestiller reisen, er det billett-typen din som avgjør hvorvidt du har krav på å få penger tilbake eller ikke. Når flyreisen blir kansellert, har du rett på å få pengene tilbake fra flyselskapet innen syv dager, sier Skarderud.

Flyselskapene venter ofte tett opptil avreisedatoen med å kansellere turen, og derfor er Forbrukerrådets råd å ha is i magen før du selv avbestiller.

– Flyselskapene tilbyr ofte tilgodelapp eller cashpoints, og det er greit, men de plikter å informere om at du kan få pengene tilbake. Den retten har man alltid, sier Skarderud.

– Blir det noen konsekvenser for flyselskapene når utbetalingene drøyer?

– Det er Luftfartstilsynet som i så fall må komme på banen og sanksjonere flyselskapene. Forbrukerrådet har flere ganger kritisert selskapene for sen utbetaling, og vi mener det må komme reaksjoner. Det er veldig uheldig for forbrukerne som har penger utestående at selskapene ikke betaler tilbake i tide.

Kortreklamasjon

Dersom du fortsatt venter på penger tilbake fra flyselskapet, og du vet at du har krav på refusjon, råder Skarderud til å benytte deg av kortreklamasjon.

– Hvis du betalte for reisen med kredittkort, kan du gå til banken din og kreve pengene tilbake. Dette gjelder også hvis du betalte for reisen med Visa-kort. Gå på banken hvis selskapet ikke responderer eller avslår kravet du har. Dette gjør du enten ved å finne framgangsmåten for hvordan du sender inn kortreklamasjon på bankens nettsider eller ved å kontakte banken din og spørre, sier Skarderud.

Med kredittkort er denne retten lovfestet, og ved betaling med debetkort har du rett på penger gjennom kortavtalen.

– Banken vil i så fall kreve regress fra flyselskapet. Dette er en ekstra beskyttelse for forbrukeren.

Om kortreklamasjon Har du kjøpt varer eller tjenester på kreditt, har du ekstra trygghet gjennom finansavtaleloven (paragraf 54b). Særlig verdifull er lovens forskrift om at kredittgiver (i hovedsak banken) har samme ansvar som selger. Dette gir ekstra trygghet blant annet dersom: Du ikke får varene du har bestilt Tjenesten du har bestilt ikke blir levert Et arrangement blir avlyst En reise blir kansellert Selgeren ikke respekterer angreretten din Selgeren har gått konkurs Du har blitt svindlet

Visa og Mastercard praktiserer de samme rettene ved bruk av debetkort. Du kan dermed klage til banken din på varer og tjenester som er kjøpt med vanlig debetkort også. Kilde: Forbrukerrådet

Renter

Et annet alternativ for de som fortsatt ikke har fått refusjon er å klage saken videre til Transportklagenemnda eller Forliksrådet.

– Det er veldig kjedelig at det skal være behov for slike tiltak når man har klare rettigheter. Forbrukerrådet forventer at selskapene utbetaler refusjonskravene.

Når det har gått lang tid siden du skulle ha fått refusjon, kan du kreve forsinkelsesrenter fra flyselskapet. Dette er imidlertid ikke noe Forbrukerrådet har anbefalt til nå.

– Da må du begynne med å se på kravet du har og når det forfalt, regne ut med forsinkelsesrente-kalkulator og rette kravet mot selskapet. Om du kommer noen vei, er en annen sak. Ettersom det har vist seg å være vanskelig bare å kreve selve hovedbeløpet, er det ikke sikkert det er verdt tiden det tar å forfølge rentebeløpet. Det er likevel greit å være klar over muligheten, sier Skarderud.

– Beklager

Kommunikasjonsrådgiver Christer Baardsen i Norwegian sa forrige uke til TV 2 at Norwegian så langt har refundert over fem milliarder kroner til sine kunder.

– Koronapandemien har rammet luftfarten svært hardt og millioner av reiser måtte kanselleres nærmest over natten. Som et resultat er mengden refusjonskrav uten sidestykke, og derfor tar det dessverre lang tid å behandle alle søknadene, men alle vil få refusjon om de har krav på det, sa Baardsen.

I en artikkel hos DN tirsdag beklaget SAS-sjef Rickard Gustafsson dypt overfor kundene for at det har tatt for lang tid å refundere billetter. Finansdirektør Torbjørn Wist i SAS stiller seg bak beklagelsen.

– Jeg beklager også at det har tatt veldig lang tid. Vi må be om forståelse for at vi befinner oss i en unntakstilstand, sier Wist til TV 2.

– Vi har aldri før sett så mange kanselleringer. Så langt har vi tatt unna mer enn en million kunder når det gjelder tilbakebetaling, men det er fortsatt hundre tusener igjen, sier Wist.

Finansdirektøren sier det er komplekse prosesser selskapet må gjennom for å betale alle tilbake.

– For eksempel har folk booket med Eurobonus-poeng eller kontanter, eller de har reiser som ikke bare er med SAS, men med en av våre Star Alliance-partnere. Det tar tid å nøste opp, men det vi er tydelige på er at alle som har krav på refusjon vil få pengene sine tilbake.

– Får man pengene tilbake før jul?

– Vi jobber med å ta unna. Det kommer hele tiden nye kanselleringer, men vi jobber iherdig med å ta unna de kravene som er der, og skal håndtere det på best og raskest mulig måte, lover Wist.