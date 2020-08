Vil ha dialog om tidlig skjenkestopp

Utestedene har fått avkortet sin åpningstid betraktelig, og er kun åpnet til 24:00. Mange har fryktet at folk tar med festen hjem, og politiet over hele Norge har hatt nok å gjøre de siste ukene.

Mange har også fryktet at folk velger å ikke dra ut, men å arrangere såkalte hjemmefester.

Byrådet i Oslo har sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet der vi ønsker en dialog om alternative løsninger til innskrenket åpningstid.

– Vi deler nasjonale myndigheters syn om at smittevern må ha høyeste prioritet. Imidlertid har innstrammingen i skjenketid hatt effekter som kan bidra til at smitterisikoen totalt sett blir høyere. Vår erfaring, både fra kontroller og i dialog med bransjen, er at færre går ut og i stedet velger å legge hele festen til andre arenaer, både hjemme, på badesteder, i parker eller i marka. Vi får også tips om illegale fester med narkotikabruk.

I tvil om tidlig stopp er det beste virkemiddelet

Næringsbyråd i Oslo, Marie Victoria Evensen, ønsker å opprette en dialog med regjeringen, skriver Aftenposten, som først omtalte saken.

Byrådet i Oslo har derfor sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet der de ønsker å diskutere andre løsninger.

– På bakgrunn av den svært vanskelige situasjonen bransjen er i, samt tvil om at skjenkestopp ved midnatt er det beste virkemiddelet, har vi i likhet med Bergen bedt om at alternativer vurderes, skriver Evensen i en epost til TV 2.

- Dette er også svært krevende for utelivsbransjen som uttrykker sterk bekymring for den økonomiske situasjonen. Våre kontroller viser at de aller fleste utestedene har iverksatt gode smitteverntiltak og at Oslo har en svært seriøs og proff utelivsbransjen. Gjennom god kontroll lukes de useriøse driverne ut.

Høie: – Uenig

Under regjeringens pressekonferanse på tirsdag ble helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) spurt om hva han ville svare næringsbyråden på spørsmålet om å revurdere den innskrenkede skjenketiden.

– Dette ble innført som et nødvendig tiltak da vi så at vi hadde en økende smittespredning i samfunnet. Flere utbrudd var knyttet til utsteder, og vi hadde også en internasjonal erfaring om at utesteder ofte er et risikoområde for smittespredning og at det er vanskelig å spore smitteutbrudd ved utestedene, svarte helseministeren.

Høie forklarte videre at regjeringen vil revurdere smittetiltaket i september, da regjeringen igjen vil vurdere smittespredningen i samfunnet.

Han forklarte videre at han var glad for å få innspill om alternativer fra kommunene, samtidig sa han at han er uenig i at den innskrenkede skjenketiden fører til økt smittespredning.

– Det er klart at når utestedene stenger ved midnatt, så er det betydelig færre mennesker i sum som oppholder seg ute. Så selv om noen tar seg en hjemmefest, så minsker vi risikoen for smittespredning med dette tiltaket, sa helseministeren.

Ønsker dialog

Også i Bergen ønsker man en dialog. Mandag registrerte Bergen 26 nye covid-19-tilfeller. Nå er det registrert smitte på minst tre store studieinstitusjoner i Bergen: Høgskolen på Vestlandet (HVL), Norges Handelshøyskole (NHH) og Universitet i Bergen (UiB).

– Det understreker understreker egentlig alvoret i at vi har så mange hjemmefester fortsatt. Vi har en tydelig forventning om at det nå blir en endring på dette, sier byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap) ifølge Bergens Tidende.