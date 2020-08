Sunnmørsposten: Lars Arne Nilsen tar over Aalesund

Tre uker etter at han ble avskjediget i Brann er Lars Arne Nilsen (56) tilbake i trenergjerningen.

Tabelljumbo

Ifølge Sunnmørsposten tar Nilsen tar over den ledige trenerjobben i Aalesund etter sparkingen av Lars Bohinen søndag. Dermed får strilen med en fortid i Hødd jobben med å redde Aalesund fra nedrykk.

Aalesund har kalt inn til pressekonferanse tirsdag kl. 14.30 for å presentere sin nye trener. Se pressekonferansen øverst i saken.

Tangotrøyene stirrer for øyeblikket Obos-ligaen i hvitøye etter et en elendig start på sesongen. Kun sju poeng på 15 kamper og 46 baklengsmål er status for tabelljumboen. Det er ni poeng opp til trygg grunn etter halvspilt sesong.

Ekspertene samstemte

Blant TV 2s eksperter ble Nilsen pekt ut som den åpenbare kandidaten til å ta over i kjølvannet av helgens tap for Haugesund.

– Han vil på mange måter være den perfekte treneren for Aalesund. Han kan komme inn og få orden på det strukturelle, det defensive - som han gjorde med Brann da han kom inn. Noe mer åpenbart valg enn akkurat det klarer jeg ikke å se, mente tidligere Tromsø-spiss Ole Martin Årst.

– Er det noe Lars Arne Nilsen kan så er det å organisere lag defensivt og gjøre de vanskelige å spille mot. I Aalesund vil han heller ikke få de samme kravene i forhold til offensivt spill som i Bergen. Det ville vært et godt valg for Aalesund, mente tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp.

Også Mathisen var enig i at Nilsen er den mest naturlige kandidaten til å ta over etter Bohinen.

– Jeg tror Aalesund først kommer til å sjekke med Lars Arne Nilsen om han er interessert i jobben. Han er god på å organisere lag defensivt og vil nok kunne få laget til å fungere langt bedre som et kollektiv, enn hva de gjør nå, sa Mathisen.

Nilsen og AaFK får en god mulighet til å starte på oppturen allerede i neste serierunde. Da venter Start, som ligger på den andre nedrykksplassen, på bortebane.

