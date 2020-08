Opprettholder 400 midlertidige stillinger

– På pressekonferansen forrige uke sa jeg at politiet vil slå hardere ned på sosiale sammenkomster både som forstyrrer orden og som er brudd på smittevernreglene, sa justisminister Monica Mæland på tirsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Hun understreket at politiet ikke skal være et «koronapoliti», men sa at situasjonen vi er i, setter nye krav til politiet.

– Trykket på politiet er fortsatt stort. Politiet vil slå hardere ned på fester og sammenkomster som både forstyrrer orden og er et brudd på smittevernreglene. Politiet har taklet det som er en utfordrende og ny situasjon på en svært god måte. Da må vi sørge for at de har ressursene de trenger for å kunne gjøre jobben sin. Derfor er jeg glad for at vi har fått forlenget de 400 stillingene ut året, sa hun.

Karanteneregler

Helseminister Bent Høie understreket viktigheten av å følge karantenereglene.

– Det er selvfølgelig sånn at ingen drømmer om ti dager i karantene, så det er ikke rart at folk som er på ferie i røde land skynder seg hjem for å slippe karantene. Det er ikke rart når mediene følger ferden minutt for minutt og kaller det for «karantenekappløpet», der førstepremien er å slippe karantene. Jeg forstår dette, men jeg synes det er synd at karantene fremstilles som å være en straff, sa han.

Han sa videre at man skal i karantene når man har vært i land som er merket røde eller når man har vært nærkontakt til noen som har fått påvist smitte.

– Karantene er ingen straff, karantene er en gave, sa han, og la til at man kan gi en gave til de rundt seg ved å holde seg i karantene.

Helseministeren fortalte også at det ikke er noe poeng i å teste seg for å forkorte karantenetiden.

– Men du bør teste deg hvis du har symptomer, sa han, og la til at de fleste blir smittet hjemme hos seg selv av et familiemedlem.

Testsentre

Helsedirektør Bjørn Guldvog var også til stede på pressekonferansen tirsdag.

– Vi har slitt litt med importsmitte i forbindelse med at turismen økte i sommer, og en av tingene vi har etablert ved siden av karanteneordningene som statsministeren gjorde rede for, er koronatestsentrene, sa han.

Tirsdag åpner koronatestsenteret på Svinesund.

– Totalt er det planlagt 21 slike testsentre i 17 kommuner og de aller fleste sentrene er godt i gang, sa han.

I likhet med Høie, understreker helsedirektøren at man kan være smittet selv om testen er negativ. Dermed er det viktig å sitte karantenen ut.

– Hvis du kommer fra et land der det kreves karantene må du altså være i karantene selv om du tar testen. Svar på testen vil foreligge senest innen tre dager, sa Guldvog.

Røde land

Tidligere tirsdag anbefalte FHI at det innføres innreisekarantene for Tyskland og Lichtenstein. Det samme gjelder Kalmar og Västerbotten i Sverige.

Kriterier for unntak fra karanteneplikten er mindre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to uker, og mindre enn fem prosent positive prøver i snitt per uke de siste to ukene.

– Globalt ser vi at smittesituasjonen fortsatt er svært alvorlig, sa fagdirektør Frode Forland i FHI på pressekonferansen tirsdag.

Senteret for pandemien er fortsatt Sør- og Nord-Amerika.

Forland opplyste videre at FHI oppretter et nasjonalt smittesporingsteam som skal ha ansvar for å samordne og behandle smitteutbrudd som gjelder flere kommuner.

– Arbeidet blir gjort av medarbeidere i dag, som i utgangspunktet har flere andre arbeidsoppgaver ved instituttet, sa han.

Smittetall

Det er registrert 72 nye tilfeller av koronasmitte i Norge det siste døgnet.

Dermed ble det mandag registrert tre ganger så mange nye tilfeller som søndag.

I alt 10.395 personer har siden februar fått påvist smitte av koronaviruset i Norge. Om lag 95 prosent er friskmeldte, ifølge FHI.

FHI har registrert 264 koronarelaterte dødsfall her i landet.