Passasjer siktet for drapsforsøk etter trafikkulykke på E18

En mann ble mandag sendt til Ullevål sykehus med Sea King-helikopter etter at en personbil og en tankbil frontkolliderte på E18 i Porsgrunn.

Tirsdag opplyser politiet at de har siktet mannen som var passasjer i personbilen for drapsforsøk.

– En 32 år gammel mann fra Lillestrøm er siktet for drapsforsøk, straffeloven § 275, etter trafikkulykken på E18 Langangbroa mandag kveld, skriver Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Video fra dashbord-kameraer i to kjøretøy og opplysninger fra vitner på stedet gjør at politiet mener at det er skjellig grunn til å mistenke mannen for drapsforsøk på føreren av personbilen.

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gå ut med nærmere detaljer rundt hendelsesforløpet, sier Annie Sandersen, seksjonsleder for etterforskning ved Grenland politistasjon.

Prioriteres høyt

Det er gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på stedet, videobevis er sikret og noen vitneavhør foretatt. Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe har også foretatt undersøkelser på stedet.

– En rekke etterforskningskritt gjenstår for å avklare hendelsesforløpet nærmere. Etterforskning av saken prioriteres høyt, sier seksjonsleder Sandersen.

Den fornærmede føreren av personbilen er innlagt på sykehus. Tilstanden skal være stabil, men han kan foreløpig ikke avhøres. Den siktede 32-åringen vil bli avhørt så snart det lar seg gjøre, opplyser politiet.