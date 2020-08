FHI anbefaler flere røde land og regioner

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at det skal innføres innreisekarantene for to nye land og to nye svenske områder.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at Tyskland og Lichtenstein blir røde, opplyser de tirsdag.

I tillegg anbefaler de å innføre innreisekarantene for Kalmar og Västerbotten i Sverige.

Mens FHI kommer med sine anbefalinger, er det regjeringen som fatter beslutninger om hvilke land som skal omfattes av innreisekarantenen. Eventuelle endringer trer i kraft natt til lørdag.

Kriterier for unntak fra karanteneplikten er mindre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og mindre enn fem prosent positive prøver i snitt per uke de siste to ukene.