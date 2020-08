Kaos etter VM-beskjed: – Han ble fly forbannet

For få dager siden fikk de norske triatlene beskjed om at et verdensmesterskap skal avholdes om knappe to uker. Det har bydd på problemer for flere av deres argeste konkurrenter.

At triatlonsesongen ikke kunne gjennomføres som normalt, har Norges landslag vært klar over lenge. Men at det om to uker skal arrangeres et verdensmesterskap, var noe utøverne først ble informert om for noen dager siden.

Triatlon på TV 2: Lørdag 5. september:

Sprint, menn: Sendestart 15.45.

Sprint kvinner: Sendestart 17.45.

Søndag 6. september:

Mixed, sendestart 13.20.

Alt sendes på TV 2 Sport 2 og Sumo.

Fredag fikk de nemlig beskjeden om at de planlagte konkurransene i Hamburg 5. og 6. september får VM-status. I det som blir sesongens første, internasjonale arrangement, skal altså en verdensmester kåres.

– Først og fremst er jeg glad for at vi får en konkurranse, for det er ikke sikkert det blir så mange flere. Men jeg synes det er rart at de annonserer at det blir VM først nå, sier Gustav Iden (24).

Kaos etter kort varsel

Sammen med lagkameratene på det norske landslaget, har han nå knappe to uker til å forberede seg til det som blir den amputerte sesongens desidert viktigste løp.

– Vi hadde alltid en plan om være gode i Hamburg, men nå er det plutselig mye mer som står på spill, sier Iden.

For det norske landslaget har ikke det så mye å si, men for noen av konkurrentene har den sene VM-annonseringen fått store konsekvenser.

Spanjolen Javier Gomez, for eksempel, hadde ikke prioritert løpet i Hamburg. Han hadde ikke en gang meldt seg på. Og først etter at påmeldingsfristen hadde gått ut, annonserte Det internasjonale triatlonforbundet (ITU) at konkurransen skulle bli et verdensmesterskap.

RAKK IKKE PÅMELDINGSFRISTEN: En av nordmennenes største konkurrenter, spanjolen Javier Gomez, er ikke påmeldt til konkurransene i Hamburg. Foto: Sang Tan

– Han ble fly forbannet, og det forstår jeg godt. Jeg regner jo med at forbundet har jobbet med dette en stund, så det burde vært mulig å informere oss litt før, sier Iden.

Stor uenighet

Spanjolen er ikke den eneste som er usikker på om han får stille til start. Konkurrenter fra New Zealand, Australia og USA er fortsatt ikke garantert innreise til Tyskland på så kort varsel.

– Dette er et unntaksår, men mange nasjoner er nok skuffet over avgjørelsen som er tatt. Forbundet har ønsket å få avholdt noen konkurranser, sier landslagssjef Arild Tveiten.

– Men burde en slik konkurranse bli kalt et verdensmesterskap?

– Jeg synes egentlig ikke det. Det er helt på kanten å kalle dette et VM, sier han, og legger til:

– Det har vært kraftige diskusjoner om dette blant trenerne. Jeg vil anslå at 80 prosent av dem er helt uenige i avgjørelsen. Men avgjørelsen er tatt, og vi må forholde oss til det.

Gustav Iden har uansett tro på at konkurransen om verdensmestertittelen blir god.

– Det skulle jo være et løp i verdensserien, uansett, så startfeltet kommer nok til å være ganske bra, sier han.

Flere norske medaljehåp

24-åringen er en av fem norske utøvere som garantert stiller til start i mesterskapet. Sammen med Kristian Blummenfelt (26) og Casper Stornes (23) utgjør han Norges lag på herresiden, mens Lotte Miller (24) skal forsvare nasjonens ære i kvinneklassen.

NORGES LAG: Kristian Blummenfelt (fra v.), Casper Stornes, Gustav Iden, Stine Dale og Lotte Miller er Norges tropp til triatlon-VM. Foto: Geir Olsen/NTB Scanpix

I tillegg skal Norge stille med et lag i mix-stafetten dagen etter. Der skal de to beste herrene løpe sammen med Miller og Stine Dale (22).

Sistnevnte står også venteliste for en startplass i kvinneklassen.

Ett forsøk

Vanligvis kåres en verdensmester i triatlon etter en serie av løp rundt om i verden. Nå er sprintdistansen og mix-stafetten i Hamburg, som i utgangspunktet var planlagt som en del av verdensserien, plutselig helt avgjørende.

– Konkurransen er rettferdig for alle. At det er ett løp gjør det enklere å bli verdensmester, men samtidig mye vanskeligere. Vi skulle aller helst ønske at det var olympisk distanse, ikke sprint, men vi må bare gjøre det beste ut av det, sier Blummenfelt.

Han skulle egentlig ha deltatt i et lokalt, sveitsisk løp i forkant av konkurransene i Hamburg, men endrer planene nå som de er blitt VM.

– Hvor godt forberedt er dere?

– Vi har klart å holde trykket oppe hele tiden, vi har aldri kuttet noen meter. Vi er godt forberedt, selv om det sikkert er dumt å si, for vi kan jo feile totalt i Hamburg, sier Gustav Iden.

Trent mer enn normalt

Etter at bassengene i Norge ble åpnet i juni, har landslaget trent som normalt. Det vil si, de har egentlig trent mer enn normalt, fordi konkurransedagene og reisedøgnene har vært færre.

LAG I VERDENSKLASSE: Casper Stornes (fra v.), Gustav Iden og Kristian Blummenfelt er treningskamerater. Alle tre er i verdenstoppen i triatlon. Foto: Geir Olsen

– Men vet dere hvor dere står før årets viktigste konkurranse?

– Det har egentlig vært ganske enkelt. For i motsetning til mange andre, som trener for seg selv eller i ulike treningsgrupper, har jeg trent med Gustav og Casper hele tiden. Det gjør at jeg vet hvor listen ligger til enhver tid, sier Blummenfelt.

Landslaget er nå på treningsleir i Pyreneene. Forrige helg testet de formen i et lokalt triatlon i Frankrike.

– Jeg er en type som liker å trene uten mål og mening også, men jeg merker jo at det blir mer energi i gruppen når vi har noe å trene mot, sier Iden.

Annerledes mesterskap

Normalt er Hamburg et av de største arrangementene i løpet av året, med mange tilskuere langs løypen.

I år skal alt foregå inne i en avstengt park, skjermet fra store folkemengder.

– Med tanke på at det er et litt redusert startfelt, kort forberedelsestid, bare én konkurranse, sprintdistanse og ingen tilskuere til stede, vil det oppleves som et ordentlig verdensmesterskap?

– Det er et annerledes år, så verdensmesteren ville nok stått i en parentes, uansett, sier Blummenfelt, og påpeker:

– Men er du verdensmester, så er du verdensmester. Du kan ikke gjøre annet enn å slå dem som står på startstreken.