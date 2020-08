Trekker hele laget fra ritt etter positiv koronatest

Bora-hansgrohe-laget opplyser at en av deres ryttere har testet positivt for koronaviruset.

I en pressemelding kort tid før start av éndagsrittet Bretagne Classic opplyser Bora-hansgrohe at de trekker hele laget. Grunnen er at én av rytterne har avlevert en positiv covid-19-test.

– Laget kan ikke delta i rittet. Alle lagets medlemmer som har vært i direkte kontakt med rytteren, vil gå i isolasjon i henhold til de offisielle reglene. Rytteren har ikke symptomer og viser ingen tegn til sykdom, opplyser laget.

Det er ikke kjent hvem som har testet positivt av rytterne. Bora-hansgrohe skulle startet med følgende ryttere: Cesare Benedetti, Marcus Burghardt, Jempy Drucker, Patrick Gamper, Oscar Gatto, Jay McCarthy og Ide Schelling.

Ingen av rytterne er tatt ut til Tour de France. Startfeltet i Bretagne Classic har også et solid b-preg over seg. Med Tour de France få dager unna og EM-fellesstarten onsdag er det få av sportens beste som sykler rittet i Vest-Frankrike.

Ifølge Sporza stiller hverken Team Ineos eller Team Jumbo Visma til start i rittet. Dermed må de to storlagene betale en bot i henhold til kravet om at alle World Tour-lag forplikter seg til å stille til start i ritt på World Tour-kalenderen.

Det er en bekymring i sykkelsporten hva en positiv prøve vil føre med seg av komplikasjoner under Tour de France. Forrige uke skrev TV 2 om reglene fra arrangøren som sier at dersom to personer innad i et lag tester positivt, så kastes hele laget ut av Touren.